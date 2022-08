Stefano De Martino, salta Sing Sing Sing: decisione improvvisa di Rai2

Stefano De Martino, salta il nuovo show previsto in autunno: la scelta di Rai2

C’è molta attesa per i palinsesti della prossima stagione televisiva di Rai2 che vedrà il debutto di tanti programmi nuovi. Tra questi, però, non ci sarà il nuovo show Sing Sing Sing di Stefano De Martino, volto ormai di punta della rete. Il programma è sparito dai palinsesti. Secondo il sito DavideMaggio.it, infatti, l’ex ballerino ed ormai appezzato conduttore non debutterà lunedì 26 settembre al timone del suo nuovo show. La trasmissione è ispirata all’americana That’s My Jam di Jimmy Fallon che vede gareggiare in ogni puntata personaggi famosi, divisi in due squadre, in una serie di performance live canore e in altri giochi, musicali e non. Perché Rai2 ha deciso di cancellare improvvisamente il nuovo programma di Stefano De Martino, non è ancora chiaro.

Rai2 punta su Stasera tutto è possibile: pronta la sfida con il GF Vip e la fiction

Cosa andrà in onda al posto di Sing Sing Sing? A questa domanda risponde sempre il sito sopra menzionato che chiarisce che Rai2 punta tutto su Stefano De Martino. In una serata molto affollata che vede la sfida a colpi di ascolti da un parte contro il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e dall’altra la sfida in casa con le fiction di successo di Rai1, la rete ha deciso di sfoderare ‘l’usato sicuro’ ovvero Stasera tutto è possibile. Lo show, giunto ormai alla 7^ edizione, vede l’ex ballerino alla guida dal 2019. In queste tre edizione il giovane conduttore napoletano ha dimostrato di essere un abile intrattenitore creando anche una bell’alchimia con i suoi compagni di viaggio Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (con quest’ultimo ci sono delle novità) e gli ascolti, che a volte hanno superato il 10% di share, lo hanno premiato.

Salta il nuovo programma di Stefano De Martino: che fine farà Sing Sing Sing?

Insomma, Rai2 ha deciso di stravolgere in corsa il suo palinsesto autunnale ponendo sostituendo il nuovo show di Stefano De Martino con STEP. A questo punto però viene da chiedersi che fine farà Sing Sing Sing. Sempre stando alle dichiarazioni del sito di Davide Maggio, infatti, sembra che la messa in onda della nuova trasmissione non sia prevista neanche nel 2023, nella prossima primavera dovrebbe nuovamente andare in onda Stasera tutto è possibile, che quindi andrà in onda con due edizioni in un anno.