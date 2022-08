Tale e Quale Show 2022, azzardo su Valeria Marini: “La sua presenza…”

La nota showgirl nel cast del talent di Rai Uno. Maurizio Costanzo: “Carlo Conti ha fatto un buon acquisto”

Valeria Marini sarà nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, e già c’è chi si chiede se riuscirà a cavarsela nelle imitazioni che le verranno assegnate. A esprimere un suo parere ci ha pensato il noto giornalista e conduttore Maurizio Costanzo nella sua rubrica sul settimanale Nuovo: “Penso che Carlo Conti abbia fatto un buon acquisto scegliendola”.



Il popolare conduttore difende Valeria Marini: “Ha fatto tanti reality ma è una donna di spettacolo”

Si sa già che Valeria Marini sarà una delle concorrenti del varietà di Rai Uno condotto da Carlo Conti, che tornerà a fare compagnia al pubblico dal 30 settembre 2022 con la sua tanto attesa nuova stagione. Sulle pagine di un recente numero del settimanale Nuovo precisamente nella rubrica di cui si occupa il marito di Maria De Filippi da anni, una spettatrice riferendosi alla nota showgirl che di recente è stata su tutte le furie, ha fatto questa domanda al giornalista e conduttore: “Dopo una lunga serie di reality cui ha partecipato, dal GF Vip all’Isola dei Famosi pure in Spagna, passando per Temptation Island, scusi per la cattiveria ma, finalmente nel programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, lei farà vedere se è anche capace di fare qualcosa?”. La replica di Maurizio Costanzo non si è fatta attendere, visto che è intervenuto in difesa dell’ex gieffina:

“Avrà fatto pure tanti reality show ma è una donna di spettacolo che durante la sua carriera ha collezionato lavori di ogni genere”.

Il popolare giornalista dopo aver detto di ricordarsi che la soubrette ha recitato in film per il cinema, fatto teatro, e molti programmi con ruoli diversi e soprattutto cantato, ha continuato a elogiare la 55enne: “Parliamo di un personaggio poliedrico, capace di stare con disinvoltura sul palcoscenico”. A proposito della partecipazione della stessa a Tale e Quale Show ha aggiunto: “Un programma nel quale si richiedono doti svariate e che trovano in lei la giusta sintesi”.

Il marito di Maria De Filippi ne è convinto su una concorrente del famoso programma: “Ha le carte in regola”

Sempre il noto giornalista e conduttore dopo aver sottolineato che non rimane che aspettare la prossima stagione televisiva, per capire se Carlo Conti ha fatto davvero centro inserendo la nota soubrette nel cast del suo programma, ha rivolto altri complimenti alla stessa: