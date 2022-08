Reazione a catena, mai accaduto nella storia! I Terno Secco hanno scelto…

Scritto da Emanuele Fiocca , il Agosto 8, 2022 , in Programmi Tv

Rivelazione di Marco Liorni: “Caso unico nella storia di questo programma”

Particolarità mai verificatasi prima nella storia del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni oggi, lunedì 8 agosto 2022: all’inizio della puntata, presentando le squadre, il conduttore ha infatti rivelato ai telespettatori una stranezza relativa agli sfidanti, i Falsinesi.

Caso unico stasera nella storia di questo programma perchè, per la prima volta, a scegliere il nome degli sfidanti sono stati… chi?

ha chiesto, appunto, ai nuovi arrivati, i quali hanno risposto: “Sono stati i campioni”. Tra gli applausi del pubblico, Liorni ha dunque spiegato: “Venite da Verona ma non siete veronesi, perciò vi hanno dato il nome di Falsinesi”. Uno dei tre concorrenti ha poi svelato che l’idea dei rivali di chiamarli ‘Falsinesi’ è nata la sera prima in albergo, dove si sono conosciuti. Non sono veronesi trattandosi di due ragazzi siciliani e un piemontese.

I Terno Secco vincono di nuovo: stasera al gioco dell’ultima catena per loro quasi 8.000€

Aneddoto sugli avversari a parte, Alessandro, Niccolò e Leonardo che, lo ricordiamo, sono toscani (vengono dalla provincia di Siena), ce l’hanno fatta anche questa sera a difendere il loro titolo di campioni, battendo alla grande gli sfidanti al gioco dell’intesa vincente. Terminato con successo anche il gioco successivo, l’ultimo della puntata, indovinando la parola ‘ACCESA’ grazie al primo e al terzo elemento, che vediamo indicati nella foto in alto, si sono aggiudicati 7.938€. E’ andata anche meglio ieri sera, quando la cifra portata a casa ha superato i 20.000€, ma gli avversari sono rimasti malissimo avendo perso per un soffio la possibilità di strappare loro il titolo.

Marco Liorni saluta i telespettatori che seguono Reazione a catena dall’estero

All’inizio della puntata, Marco Liorni (che due sere fa ha chiarito la ragione dell’abbandono improvviso dei campioni precedenti, i Pinza e Fichi, andati via senza difendere il loro titolo) ha invece mandato un saluto e fatto un ringraziamento a tutti gli spettatori che ogni sera seguono la trasmissione non solo dall’Italia, ma anche dall’estero, precisando: “In orari diversi, Reazione a catena è vista ovunque”.