TG1, battuta Elisa Anzaldo-Giorgia Meloni: dura reazione di Monica Maggioni

“Si chiede il massimo della nostra professionalità”, arriva la reazione di Monica Maggioni

Ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico la frase “infelice” di Elisa Anzaldo su Giorgia Meloni durante la rassegna stampa del mattino di ieri alle 6.30. La giornalista ha infatti commentato con il co-direttore de Il corriere della sera il cambio di maglia calcistica del leader di Fratelli D’Italia che attualmente è della Roma, mentre un tempo pare tifasse per la Lazio. “Se peccato è, non è il peggior peccato di Giorgia Meloni”, aveva commentato Alessandro Barbano al quale era seguita la battuta della collega: “Ce ne sono tanti altri”. La frase non è passata inosservata, tanto da spingere gli esponenti della Lega a chiedere l’immediata sospensione della giornalista. A commentare la vicenda è stata anche la direttrice del TG1 che non ha potuto non intervenire e ha inviato questa nota alla redazione:

“Siamo nel mezzo di una campagna elettorale estremamente complessa che richiede il massimo della nostra concentrazione e professionalità”.

Ha poi proseguito con ulteriori raccomandazioni per i suoi colleghi:

“Un episodio accaduto nella Rassegna Stampa mi spinge a ricordare che il nostro dovere è quello di andare in onda restituendo ai nostri spettatori il senso di sobrietà e di totale equilibrio proprio del servizio pubblico”.

Direttrice TG1 interviene sul caso Elisa Anzaldo-Giorgia Meloni: “Bisogna prestare più attenzione”

Ha cercato di buttare acqua sul fuoco Monica Maggioni che però ha tenuto a precisare:

“Dobbiamo tutti porre un’attenzione ancora maggiore del consueto in tutto quello che facciamo e diciamo in onda. Certa di poter contare su ognuno di voi vi auguro buon lavoro”.

Intanto proprio ieri sono arrivate anche le scuse della giornalista che ha sottolineato che il suo era un commento legato alla sfera calcistica e ha voluto esternare il suo dispiacere per l’episodio increscioso.

Commento su Giorgia Meloni, giornalista si scusa: “Battuta venuta male”

Si è assunta le sue responsabilità Elisa Anzaldo, che ha rischiato il posto, e in un comunicato ha ammesso:

“Mi rendo conto che una battuta venuta male sta dando spazio a interpretazioni distorte del mio pensiero”.

La giornalista ha poi sottolineato sul dialogo con Alessandro Barbano: “Nelle mie intenzioni parlavo ancora di calcio. Poiché il tono è stato avvertito come improprio, me ne scuso”. Le scuse ufficiali e le dichiarazioni della direttrice del TG1 saranno sufficienti per spegnere la polemica?