Guai al TG1: Elisa Anzaldo a rischio per una battuta su Giorgia Meloni

Giornalista del TG1 a rischio per una battuta su Giorgia Meloni: cos’è accaduto in diretta

C’è grande fermento e polemiche per una battuta di Elisa Anzaldo, giornalista del TG1 che stamattina durante la rassegna stampa parlando con il co-direttore del Corriere della Sera si è lasciata sfuggire un’infelice battuta sulla leader di Fratelli d’Italia. Andando con ordine stando a quanto riporta TvBlog questa mattina la giornalista e Alessandro Barbano stavano commentando una curiosità sulla leader politica, ovvero che ultimamente sarebbe passata da essere tifosa laziale a romanista e mentre Barbano ha commentato:

“Se peccato è, in questo caso non è il peggiore peccato di Giorgia Meloni“

immediata è stata la replica, ironica e con il sorriso sulle labbra, della giornalista: “Ce ne sono tanti altri.”

Elisa Anzaldo nei guai: arrivano le scuse dopo la richiesta di sospensione

A questo punto i primi ha tuonare per l’infelice battuta sono stati i deputati della Lega di Matteo Salvini in commissione vigilanza Rai che hanno chiesto l’immediata sospensione della giornalista. Dopo il polverone e le gravi polemiche sono arrivate le scuse della Anzaldo. La giornalista si è così giustificata:

“Mi rendo conto che una battuta venuta male, nella rassegna delle 7 del mattino, sta dando spazio a interpretazioni distorte del mio pensiero. Nella conversazione con Alessandro Barbano ho chiosato sulla metafora calcistica ma il risultato finale è stato diverso da quello che avrei voluto.”

E poi ancora ha aggiunto: “Nelle mie intenzioni parlavo ancora di calcio. Poiché il tono è stato avvertito come improprio, me ne scuso.“ Mentre poco prima in una nota la direttrice del Tg Monica Maggioni aveva invitato tutta la redazione al senso di sobrietà e totale equilibrio proprio del servizio pubblico facendo ancora più attenzione adesso, in periodo di campagna elettorale.

Giorgia Meloni al centro di una battuta: problemi per la giornalista di Rai1?

Dopo le dichiarazione della direttrice Monica Maggioni e le scuse della giornalista Elisa Anzaldo il caso sarà definitivamente chiuso? Per il momento non resta che attendere ed aspettare se la leader di Fratelli d’Italia sceglierà l’indignazione o il silenzio. Il caso della giornalista è un ulteriore scossone per il TG1 dopo l’addio di Francesco Giorgino ed l’ipotesi di un suo passaggio a Mediaset.