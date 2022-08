Tommaso Zorzi, rivelazione inaspettata: “GF Vip? Non sapevo che…”

L’ex vincitore del GF Vip confessa: “Non sapevo che sarebbe durato sei mesi”

Torna a parlare Tommaso Zorzi e lo fa tramite le pagine del settimanale TV Sorrisi e canzoni. Il conduttore ha spiegato parlando al giornale le ultime tendenze nel campo moda per quanto riguarda l’estate, lui che è reduce dal successo di Tailor Made sulle reti Discovery +, dove è ormai di casa dopo Drag Race. Intervistato dal noto giornale Zorzi ha preso la parola tornando anche sulla fortunata esperienza del GF Vip, dalla quale è uscito da dominatore e con una carriera molto ben indirizzata visto l’enorme successo raccolto. E spunta qualche curiosità a distanza di quasi due anni:

Quando sono dovuto partire per il programma sapevo che sarei rimasto nella casa per tre mesi, non i sei effettivi. Ho fatto una valigia essenziale anche perchè al GF non si possono indossare loghi evidenti

ha ricordato il presentatore.

Tommaso Zorzi rivela i nuovi progetti: “Ecco cosa mi aspetta da settembre”

Non è finita qui, perché Tommaso Zorzi ha in serbo alcuni progetti molto importanti che una volta archiviata l’estate saranno pronti ad essere rivelati. Il conduttore e influencer milanese, sempre nel corso dell’intervista rilasciata a TV Sorrisi e canzoni, ha iniziato a scoprire le carte su quello che verrà nei prossimi mesi: “A settembre andrà in onda Tailor Made su Real Time, a ottobre vedrete Drag Race Italia su Discovery+”. Tanta carne al fuoco dunque per Zorzi, che una volta concluso da trionfatore il cammino al GF Vip non si è praticamente mai fermato. E non ha alcuna intenzione di farlo.

Il conduttore torna a parlare di una recente avventura

Nonostante un successo incredibile raccolto negli ultimi anni, Tommaso Zorzi ha ammesso di avere i piedi sempre ben saldi a terra, rivelando a sorpresa il suo grande desiderio. Intervistato da Sorrisi e canzoni l’ex gieffino ha poi ha preso la parla su Tailor Made, ammettendo quali siano stati i look che lo hanno maggiormente colpito tra le varie trasformazioni: “Un paracadute da parapendio è diventato un impermeabile, un abito da sera, una gonna e un top”. E il successo del programma lanciato da Discovery+ sarà presto visibile in chiaro.