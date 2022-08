Umberto Smaila: “Al GF Vip con la corazza, ma niente urla” (INTERVISTA)

In pochi conoscono le dinamiche della tv come Umberto Smaila, uno dei personaggi di maggior spicco degli anni ’80 e ’90. Di arrivare in un reality però probabilmente non se lo sarebbe neanche immaginato, lui che è diventato un cult del piccolo schermo insieme agli amici di una vita, I gatti di Vicolo Miracoli, per poi mettersi in mostra come conduttore con il suo celebre Colpo grosso e tanti altri successi. Cresce fortissima la possibilità di vedere Smaila, in coppia con il figlio più piccolo Roy, irrompere nelle case degli italiani grazie al GF Vip e proprio di questa possibilità lo showman ha parlato in una intervista esclusiva a Lanostratv.it:

Umberto, è vero che presto la vedremo al GF Vip?

Diciamo che le notizie che sono circolate recentemente sul web sono per metà fake. Loro avrebbero piacere di vedermi partecipare con mio figlio Roy. La cosa mi potrebbe interessare per dare una possibilità a lui di scoprire un mondo nuovo, visto che si è da poco laureato. Poi so che l’edizione di quest’anno potrebbe durare fino a maggio, magari entrerò in corsa. Devo fare dei controlli e tenere conto di un po’ di cose.

Suo figlio Roy ha preso qualcosa dal papà?

E’ curioso come me, è un tipo con gli attributi.

Come lo ha visto da fuori il programma negli anni passati? Parliamo di un format diverso dalla tv nella quale ha lavorato…

E’ un programma curioso, così come lo sono io. Sono sempre stato un tipo aperto a tutte le esperienze, mi piace conoscere e scoprire e la stessa cosa vale per mio figlio. Ho fatto il provino e la possibilità è intrigante. Per il GF Vip potrebbe essere importante avere una voce dal contesto di oggi, io non sono tanto un tipo da urla e schiamazzi che oggi vanno molto sul piccolo schermo. Però potrei portare nella casa qualcosa di diverso

Che opinione ha di Alfonso Signorini?

Non so come faccia a condurre un programma così lungo con quella tenacia (ride ndr). Non è solo conduttore, lui è stato regista di tante opere liriche, è un poliedrico e non solo conduttore.

Oggi cosa guarda in tv?

Mi piacciono molto le serie, è un’abitudine che ho preso durante la pandemia con mia moglie. Per il resto guardo lo sport, il mio immancabile Milan e mi tengo sempre informato con i telegiornali.

Oltre alla presenza di un solo bagno c’è altro che la spaventa del Grande Fratello?