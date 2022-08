Un posto al sole anticipazioni, cosa accadrà a Viola e Susanna? Le ipotesi shock

Chi morirà tra le due protagoniste della soap di Rai3? Le ipotesi si rincorrono

I telespettatori di Un posto al sole sono sotto shock. Dopo due settimane di attesa lunedì 29 agosto si è scoperto che Lello Valsano, il pericoloso boss della camorra, ha sparato alle spalle sia a Viola che a Susanna. Le due ragazze sono state trasportate d’urgenza in ospedale dove sono state sottoposte a un delicato intervento chirurgico. In sala d’attesa la disperazione dei familiari e, soprattutto, di Ornella, medico e madre di Viola. E’ stata proprio lei ad informare tutti sull’esito degli interventi: Susanna è ancora in terapia intensiva ma i parametri vitali sono buoni, Viola è finita in coma dopo una brutta emorragia. Cosa accadrà ora alle due sfortunate ragazze? Le ipotesi si rincorrono. Allo stato attuale chi rischia di più è la moglie di Eugenio ma, secondo indiscrezioni, potrebbe essere Susanna ad avere la peggio.

Anticipazioni Un posto al sole: Susanna muore dopo aver sposato Niko?

I fan della storica soap di Rai3 si augurano che sia Viola che Susanna si riprendano ma, a quanto pare, una delle due morirà. Stando alle anticipazioni il matrimonio di Viola ed Eugenio andrà in crisi, ragion per cui la Bruni non morirà. Susanna ha già lottato una volta tra la vita e la morte, sembra improbabile che riesca di nuovo a salvarsi. Le ipotesi che si rincorrono sul web sono diverse: secondo alcuni la Picardi morirà e donerà il fegato a Viola. Secondo altri Niko deciderà di sposare Susanna in punto di morte in ospedale. In seguito la giovane passerà a miglior vita.

Un posto al sole, anticipazioni prossima settimana: che fine ha fatto Adele?

Le anticipazioni della soap di Rai3 della prossima settimana svelano che la vita di Susanna sarà ancora appesa a un filo. Niko ingaggerà un battaglia legale contro Manuela e Micaela per proteggere Jimmy. Marina e Giulia andranno a cercare Adele che risulta irraggiungibile da molto tempo. Nunzio continua a cercare Chiara. Arriva un’amica milanese di Michele ma risulta antipatica a tutti sin dal primo istante. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 (un evento impensabile colpirà Serena).