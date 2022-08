Unomattina, le parole drammatiche di Maria Soave: “È stato ucciso…”

A Unomattina Estate gli aggiornamenti sulla tragedia di Civitanova Marche

Pagina molto toccante nella puntata di Unomattina Estate di oggi, lunedì 1 agosto 2022, dove Maria Soave ha dedicato uno spazio alla tragedia di Civitanova Marche, dove un venditore ambulante straniero, come hanno documentato tutti i telegiornali, è stato picchiato a morte da un uomo italiano. “Si chiamava Alika Ogorchukwu ed era nigeriano. E’ stato rincorso e ucciso da un uomo originario di Salerno” ha spiegato la giornalista nel corso della diretta di questa mattina sul primo canale della Rai. Una vicenda, quella di Alika, che ha lasciato sgomenti tutti e che per certi versi ricorda la morte di Willy, il ragazzino i cui assassini sono stati condannati recentemente.

“Le scuse non bastano, vogliamo giustizia”: l’appello della famiglia dell’uomo nigeriano ucciso

Come apprendiamo dall’ANSA, la famiglia di Alika non si è chiusa nel silenzio e chiede a gran voce che venga fatta giustizia. E proprio la moglie dell’uomo oggi è intervenuta in diretta tramite collegamento a Unomattina Estate, raggiunta in casa da un inviato di Maria Soave. Profondamente addolorata per la tragedia che l’ha colpita, la vedova di Alika ha dichiarato, piangendo:

Stanno facendo tante manifestazioni di solidarietà perchè mio marito era una brava persona.

“Tante persone avevano a cuore mio marito e io le ringrazio tutte” ha aggiunto inoltre la donna, sempre senza riuscire a trattenere le lacrime. Una vicenda assurda quella di Alika, ucciso davanti agli occhi di decine di testimoni, nessuno dei quali è minimamente intervenuto per aiutarlo dalla furia del suo assassino, che lo ha colpito a morte con una stampella che usava per camminare, avendo problemi di deambulazione.

Maria Soave e Massimiliano Ossini: aggiornamenti anche sulla tragedia di Porto Cervo

Hanno aggiornato i telespettatori anche sugli altri casi delle ultime ore i conduttori di Unomattina oggi: Massimiliano Ossini ha infatti parlato, tra le altre cose, dell’aumento di casi di febbre del Nilo in Veneto e del drammatico incidente che si è verificato nel fine settimana a Porto Cervo, dove una barca è finita sugli scogli causando la morte di uno degli occupanti.