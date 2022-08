Massimiliano Ossini, drammatico annuncio a Unomattina: “Incidente a…”

Unomattina Estate e la pagina sul drammatico incidente di Porto Cervo: “C’è stato un morto”

Prima puntata di agosto oggi, lunedì 1, per il programma condotto da Maria Soave e Massimiliano Ossini, dove quest’ultimo ha aggiornato i telespettatori di Rai1, tra le altre cose, sul drammatico incidente che nel fine settimana si è verificato a Porto Cervo, in Sardegna, che ha visto una vittima e diversi feriti. “Una persona e morta e 6 sono rimaste ferite” ha spiegato il conduttore, appunto in riferimento al sinistro che ha visto uno yatch finire contro gli scogli. “L’estate è per noi una stagione di vacanza, ma per la Guardia Costiera è un periodo di grande lavoro” ha commentato inoltre, spostando l’attenzione su un altro incidente, fortunatamente senza vittime, avvenuto invece a Ponza, dove un’imbarcazione ha preso fuoco ma gli occupanti sono stati tratti in salvo senza conseguenze.

Paura in Veneto per la febbre del Nilo: Massimiliano Ossini e gli ultimi aggiornamenti su Rai1

Cambiando argomento, il conduttore di Unomattina Estate si è occupato anche della cosiddetta febbre del Nilo, con il preoccupante aumento dei casi in Veneto. “Sono già una cinquantina i casi registrati in Italia, quindici dei quali la settimana scorsa. La regione più colpita è il Veneto” ha dichiarato a tal proposito, sottolineando poi: “La provincia con il maggior numero di malati è quella di Padova”.

Si tratta di un virus che si è originato in Africa, sulle sponde del Nilo

ha spiegato successivamente, concludendo: “Viene trasmesso dalle zanzare e le alte temperature estive non ci aiutano”. Tornando, invece, agli incidenti in mare, in una puntata dei giorni scorsi il conduttore ha parlato della tragedia dell’Argentario, dove ancora oggi una donna risulta dispersa.

Cambiamento a Unomattina Estate: da oggi diretta interrotta per mezz’ora a metà trasmissione

Temi della puntata a parte, da oggi è stata apportata una modifica alla scaletta del programma di Massimiliano Ossini e Maria Soave, che alle 10.20 si è interrotto per dare spazio al nuovo spin-off di Linea Verde sottotitolato ‘Da Nord a Sud’, con la conduzione di Angela Rafanelli, Marco Bianchi e Peppone, per tornare in onda attorno alle 11.00 per un’ultima mezz’ora, fino alle 11.30, orario in cui la linea è passata, come da tradizione, a Camper.