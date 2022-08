Uomini e Donne 2022/23, oggi iniziano le registrazioni: Ida Platano assente?

Uomini e Donne, al via oggi le registrazioni della prossima edizione: chi saranno i nuovi tronisti?

Il popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi tornerà su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre. Tuttavia tutti i telespettatori sanno che le registrazioni del programma inizieranno settimane prima della messa in onda. A tal proposito l’informatissima fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato che oggi e domani 31 agosto verranno registrate le primissime puntate della tanto attesa nuova edizione. In questa occasione verranno presentati anche i nuovissimi tronisti, che dovrebbero essere ben 4 (2 uomini e 2 donne). Di nomi di tronisti ne sono stati fatti tanti, ma per sapere con certezza chi saranno bisognerà aspettare ancora qualche ora.

Ida Platano non sarà più nel parterre femminile della trasmissione di Maria De Filippi? Le anticipazioni

La fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha anche rivelato di aver ricevuto diverse segnalazioni sulla popolare dama, che ha fatto molto discutere per via della sua travagliata storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Difatti in tanti l’hanno avvistata in Sicilia arrivando ad ipotizzare che potrebbe non prendere parte alle registrazioni di Uomini e Donne previste questi giorni:

“Mi avete scritto che avete visto le storie di Ida in Sicilia…E quindi avete pensato ci possa essere la possibilità che nelle registrazioni di questi giorni possa essere assente…”

A tal proposito la suddetta fanpage ha tenuto a precisare che nonostante la dama, la quale ha avuto un piccolo problema di salute nelle settimane scorse, sia stata avvistata in Sicilia potrebbe non voler dire che non parteciperà alle registrazioni del dating previste oggi e domani: “Non vuol dire che non torni o altro…Intanto vediamo oggi e domani cosa succederà…”

Anticipazioni UeD prossima edizione: confermati tutti i protagonisti?

In base alle indiscrezioni circolate online in queste ultime settimane pare prenderanno parte alle registrazioni di Uomini e Donne di questi due giorni anche tutti i protagonisti storici della scorsa edizione. Quindi in studio tornerà Gemma Galgani, che sicuramente parlerà della sua estate. Oltre lei pare toneranno in studio alla ricerca dell’amore Armando Incarnato, Biagio Di Maro e Gloria Nicoletti. In dubbio invece la presenza di Ida Platano e di Riccardo Guarnieri, che proprio questa estate è stato avvistato più volte al fianco di una misteriosa donna.