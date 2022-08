Ida Platano aggiorna sulla sua salute: “Ho avuto delle emicranie fortissime”

La storica dama torna sui social e rassicura i fan: “Non era mia intenzione farvi preoccupare”

Nelle scorse ore Ida Platano una storica protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha destato parecchia preoccupazione ai suoi numerosi fan. La dama dopo aver fatto sapere di non sentirsi bene è scesa nel dettaglio, visto che tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram ha affermato:

“Eccomi qua, vi ringrazio di tutti i messaggi, non era mia intenzione farvi preoccupare davvero, adesso sto meglio”.

Brutto malessere per la protagonista del trono over che confessa: “Non le ho mai avute così”

Sono numerosi gli utenti della rete che sono stati in pensiero per Ida Platano, una dama di Uomini e Donne abbastanza chiacchierata e sempre molto attiva sui social. La diretta interessata per la precisione tramite un post pubblicato su Instagram, ha spiegato la ragione per cui è stata poco presente sul suo account: “Ciao belli miei, volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene, passerà. Tornerò presto un abbraccio”. A spiegare cosa le è successo di preciso, e quale malessere ha avuto ci ha pensato proprio la parrucchiera bresciana pronunciando le testuali parole:

“E’ iniziato tutto con delle emicranie fortissime direi, veramente, non le ho mai avute cose, e da lì il mio medico quando mi visita mi dice di andare immediatamente al pronto soccorso”.

Per concludere ha tranquillizzato tutti coloro che la seguono: “Insomma, varie visite e adesso sto meglio, mi rprendo velocemente, vi auguro un buon pomeriggio”.

Lo sfogo recente di Ida Platano: “Non scrivete su mio figlio! Non ve lo permetto proprio”

Intanto di recente la protagonista indiscussa della trasmissione che vede al timone la moglie di Maurizio Costanzo ha perso la pazienza sui social, a causa dei leoni da tastiera che non perdono l’occasione per criticarla:

“Voglio dire a tutti quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio!“.

L’ex di Riccardo Guarnieri poi ha fatto questo avvertimento: “Bloccherò, denuncerò, farò la qualsiasi cosa quando toccate mio figlio”. Sempre nei giorni scorsi, la dama del trono over si è mostrata infastidita a causa di chi si è lamentata di ciò che lei cucina a suo figlio: “Ma io dico mi dovete contestare pure cosa mangiamo? Ma basta! E’ vero che una in estate preferisce mangiare piatti freddi, ma non c’è scritto da nessuna parte che non posso mangiare gnocchi, una bella zuppa”.