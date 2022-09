Adriana Volpe provoca Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip: “Serpente”

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli rifiuta il regalo della collega: “Regaliamolo a qualche bambino”

In base alle anticipazioni sulla puntata di stasera sarebbe dovuta arrivare Adriana Volpe per fare una gradita sorpresa a Giovanni Ciacci. E così è stato. Tuttavia il conduttore ha poi chiesto alla conduttrice di venire in studio per fare un saluto. Ed in questa occasione ha avuto modo di rivedere la sua rivale di sempre, alla quale ha voluto dare un regalo: un bavaglino per bambino. L’opinionista ha però gentilmente rifiutato, asserendo di essere un po’ stufa di questa continua tensione tra loro:

“Io ti voglio bene, ma questo lo regaliamo a qualche bimbo…Tanto sicuramente ne chiameranno molti come me…”

Adriana Volpe delusa dalla collega: “Il serpente non si può abbassare”

Ovviamente l’ex opinionista del Grande Fratello Vip non c’è rimasta benissimo per il rifiuto del suo regalo, cogliendo la palla al balzo per lanciare una frecciata velenosa: “Beh, certo…Un serpente non si può abbassare…” Sonia Bruganelli, che ha dato una succosa anticipazione sulla prossima edizione di Avanti un altro, non si è però scomposta più di tanto, asserendo senza indugio alcuno di essere venuta in pace:

“Venivo in pace…Quest’anno abbiamo fatto una fatica incredibile tra studio nuovo, concorrenti nuovi…E se si collega uno adesso pensa sia una replica di una puntata dell’anno scorso…”

L’opinionista del GF VIP ha poi chiesto di andare avanti invece di guardare indietro: “Le repliche le lasciamo alle spalle…”

GF Vip, Adriana Volpe non lo nasconde: “La mia ex collega non mi è mancata per nulla”

Successivamente Alfonso Signorini ha chiesto all’ex opinionista se ha sentito la mancanza di Sonia Bruganelli. E la Volpe, con il sorriso stampato sul volto, ha subito risposto negativamente: “Nemmeno per niente…” Il conduttore ha poi posto la stessa domanda alla moglie di Paolo Bonolis, che ha spiazzato tutti con la sua risposta:

“Un pochino sì, mi è mancata…Con Orietta mi trovo benissimo…E’ una signora…Con Adriana c’era quella sana competizione…”

Insomma pare evidente a tutti una cosa: le due non andranno mai d’accordo.