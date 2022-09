Avanti un altro 2023, “Bonas rivoluzionata”: a svelarlo è Sonia Bruganelli

L’ex gieffina approda nel noto game show televisivo: “Ulteriore passo con lei”

Il programma di Canale 5 Avanti un altro è pronto a regalare agli spettatori delle grandi novità: una riguarderà la nuova Bonas, il cui ruolo è stato affidato a Sophie Codegoni, una modella e ex concorrente della scorsa edizione del GF Vip. A svelare delle anticipazioni ci ha pensato la moglie del conduttore ai microfoni di Casa Pipol, che riferendosi alla fidanzata di Alessandro Basciano ha sottolineato:

“Con lei vogliamo fare un ulteriore passo. E’ una ragazza molto bella e provocante ma anche molto parlante”.

L’imprenditrice su una ex protagonista di Avanti un altro ammette: “E’ stata La Bonas per eccellenza”

Aumenta l’attesa e la curiosità da parte del pubblico, per il ritorno sulla rete ammiraglia Mediaset del game show che vede alla conduzione Paolo Bonolis e Luca Laurenti e che tornerà a fare compagnia a partire dal prossimo gennaio. A rompere il silenzio sull’arrivo di Sophie Codegoni nel cast, in un’intervista concessa a Casa Pipol, ci ha pensato la nota imprenditrice Sonia Bruganelli, che per iniziare ha parlato di chi ha interpretato il ruolo dell’ex gieffina nelle passate edizioni, ammettendo:

“Paola Caruso è stata la Bonas per eccellenza, la prima a interpretare al meglio l’idea di quel personaggio, questo è innegabile”.

A questo punto ha specificato che c’è stata un evoluzione con il passare del tempo, per evitare di creare cloni: “Sara Croce ad esempio è molto diversa dalla Caruso esteticamente”.

Sophie Codegoni, la novità inaspettata sul ruolo che interpreterà: “Parlerà molto!”

Successivamente l’opinionista del reality show che vede al timone Alfonso Signorini, ha svelato uno spoiler del tutto inaspettato sul personaggio che interpreterà l’ex gieffina ad Avanti un altro: “Sarà diversa, perchè non sarà più la bonas silenziosa. Parlerà molto, ecco!”. Non sono mancati commenti da parte dei tanti utenti della rete e di apprezzamento indirizzati alla modella conosciuta anche per essere stata una tronista di Uomini e Donne, e i testuali sono soltanto alcuni: “Non vediamo l’ora di vederti in tv”, “Sempre più fieri di te, noi già pronti a sostenerti ad ogni puntata”, “Non aspetto altro, adoro”, “Sono sicura che sarà spettacolare e unica, non vedo l’ora di vederla”.

Inoltre Sonia Bruganelli che di recente ha avuto un brutto inconveniente, non poteva non parlare dei concorrenti del GF Vip 7, facendo sapere che al momento le piacciono Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese e George Ciupilan. La gieffina che invece non è di suo gradimento è Sara Manfuso: “Sembra faccia politica, deve esprimere sempre il suo punto di vista. Non mi convince”.