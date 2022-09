Alessandra Mussolini: “Ho ricominciato a vivere”. E domani Tale e Quale Show

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 29, 2022 , in Personaggi Tv

La concorrente di Tale e Quale racconta: “In politica ero bloccata, ora sono tornata a vivere”

Siamo giunti alla vigilia della nuova edizione del fortunato programma del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti, dove da domani, 30 settembre 2022, vedremo salire sul palco nelle vesti di un personaggio famoso da imitare, anche Alessandra Mussolini. Reduce dalle fortunate partecipazioni a Ballando con le stelle, a Il cantante mascherato e al recentissimo Nudi per la vita, Alessandra è pronta a divertire e a divertirsi, e in un’intervista rilasciata a Il Giornale si è detta molto contenta delle esperienze televisive degli ultimi anni, ricordando anche l’addio alla politica:

Non rinnego e non rimpiango la mia esperienza da onorevole, ero bloccata da duemila regole e inculcata da tremila “no”. Non mi rendevo più conto dell’esistenza della leggerezza

ha dichiarato, aggiungendo poi: “Ora finalmente ho ricominciato a vivere!”.

“A Tale e Quale Show voglio compromettere la mia immagine”, Alessandra Mussolini sorprende

“Voglio compromettere la mia immagine, anche se io un’immagine non lo sono mai stata” ha scherzato la concorrente di Tale e Quale nell’intervista, dicendo poi che le immagini sono fisse, immobili e noiose, mentre lei è l’esatto contrario: “Non mi sono mai divertita così tanto come negli ultimi anni” ha ammesso.

Ho acquistato la leggerezza, la spensieratezza e il piacere che non avevo più

ha spiegato. Non è mancato, poi, un riferimento alla recente esperienza nel cast di Nudi per la vita, programma a proposito del quale ha svelato: “Tante signore si sono complimentate per il coraggio con cui ho presentato il tema della prevenzione”.

Con la scusa dello spogliarello abbiamo parlato dell’importanza della prevensione

ha sottolineato.

Alessandra Mussolini pronta per i travestimenti: “Quattro ore di supplizio, ma è il gioco”

Tornando, infine, alla partecipazione a Tale e Quale Show (che ha corso il rischio di saltare), Alessandra ha svelato di aver ovviamente già provato le imitazioni, parlando di “quattro ore di supplizio e una faccia bitorzoluta” tanto da far sembrare che avesse il dente del giudizio infiammato! “Fa parte del gioco, voglio divertirmi anche con le imitazioni” ha concluso.