Tale e Quale Show: potrebbe saltare la presenza di Alessandra Mussolini?

Futuro incerto per Alessandra Mussolini: sceglierà la televisione o tornerà in politica?

Incroci pericolosi tra televisione ed elezioni politiche sono quelli a cui i telespettatori stanno assistendo già da giorni. Non solo fiction rinviate, come Il Nostro Generale su Rai1 con Sergio Castellitto, programmi politici che iniziano prima e altri come Estate in diretta costretti a chiudere in anticipo. Ma anche volti a metà tra politica e spettacolo sono pronti a regalare grandi colpi di scena. E così dopo Rita Dalla Chiesa, candidata improvvisamente e sorprendentemente con Forza Italia, ecco che anche Alessandra Mussolini si trova in una situazione tutt’altro che semplice. Pare infatti che a causa delle imminenti elezioni politiche del 25 settembre la presenza della Mussolini a Tale e Quale Show potrebbe saltare. Il motivo? Potrebbe ricoprire la carica di Europarlamentare.

Cast stravolto a Tale e Quale Show? Cosa potrebbe succedere

Se fino a poche settimane fa Alessandra Mussolini era pronta a stupire con la sua presenza nel programma di Rai1, le cose adesso potrebbero prendere una piega totalmente inaspettata. Come spiega Il Fatto Quotidiano Silvio Berlusconi e Antonio Tajani sono candidati alle prossime elezioni politiche, sempre con Forza Italia, con due seggi blindati. Se i due venissero eletti abbandonerebbero le rispettive poltrone di Europarlamentari che andrebbero ai sostituti. E sarebbero proprio la Mussolini e Lara Comi a dover sopperire ai posti lasciati vuoti. A questo punto Alessandra dovrà fare una scelta: tornare in politica fino al 2024 o portare a termine l’impegno preso con Carlo Conti al via dal 30 settembre?

Alessandra Mussolini di fronte ad una scelta: quale sarà la sua decisione?

Fino ad oggi la Mussolini non si è ancora espressa sulla questione. Resta dunque da capire cosa deciderà di fare con Tale e Quale Show e con il possibile impegno in politica. Intanto, al di là della scelta, la Mussolini tornerà comunque in tv. Infatti dovrebbe essere anche nel cast di Nudi per la vita, il nuovo programma di Rai2 condotto da Mara Maionchi e in onda in autunno. In questo caso però non dovrebbe porsi nessun tipo di problema: le puntate dello show, infatti, sono già state registrate.