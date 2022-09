Alessandro Cattelan, ardua sfida: pronto il ritorno dopo il boom dell’ESC

Il ritorno di Stasera c’è Cattelan: nuovo approdo su Rai2 con ben tre prime serate a settimana

E’ ormai un volto a tutti gli effetti della Rai Alessandro Cattelan che, dopo il grande successo dell’Eurovision Song Contest, in questa nuova stagione televisiva appena cominciata ha pronto un grande progetto. Andrà infatti in onda su Rai2, in seconda serata, Stasera c’è Cattelan, riadattamento dello storico E poi c’è Cattelan talk show italiano andato in onda per tanti anni in seconda serata, e poi in prima serata, su Sky Uno. E le serate che Rai2 ha deciso di affidare a Cattelan sono ben 3: il martedì, il mercoledì e il giovedì. Si parte martedì 20 settembre alle ore 23:00 circa, subito dopo l’ultima puntata di Nudi per la vita condotto da Mara Maionchi affiancata da Marcello Sacchetta.

Di cosa parlerà il programma di Alessandro Cattelan: il conduttore metterà alla prova gli ospiti

Il famoso E poi c’è Cattelan è andato in onda su Sky Uno in seconda serata dal 2014 al 2018 e poi è stato promesso in prima serata fino al 2020. Il conduttore intervistava tantissimi volti noti che, inoltre, si cimentavano con delle prove perlopiù inerenti al dover prendere parte a scene comiche o parodistiche. E sembra proprio che anche nella nuova versione di Rai2 dal titolo Stasera c’è Cattelan i contenuti dovrebbero essere piuttosto simili. Sul settimanale Di Più Tv si legge infatti:

“Il cuore del programma saranno le interviste in cui Cattelan spingerà i suoi ospiti a mettersi alla prova in vari modi. Non mancheranno monologhi e tanta musica”.

Non solo Stasera c’è Cattelan: tutte le avventure in Rai del conduttore

Da quando Alessandro Cattelan ha deciso di lasciare Sky, che gli aveva dato la grande popolarità, tante cose sono cambiate. Il conduttore ha deciso di traslocare in Rai e si è presentato con un progetto ambizioso, dal titolo Da Grande, andato in onda lo scorso autunno in prima serata su Rai1 e che, nonostante gli infiniti ospiti presenti, non ha raccolto gli ascolti sperati. Ma Cattelan si è rifatto alcuni mesi dopo con l’Eurovision Song Contest, svelando un retroscena sui Maneskin e catturando il pubblico insieme a Laura Pausini e Mika. Adesso per lui c’è un nuovo entusiasmante progetto in seconda serata: Stasera c’è Cattelan.