Alessandro Cattelan, retroscena sui Maneskin: “Alla loro prima esibizione…”

Il conduttore torna a parlare degli esordi dei Maneskin: “Spiccavano all’occhio”

Stasera all’Eurovision Song Contest si chiuderà un cerchio. Tra gli ospiti della finalissima dell’evento infatti troveremo anche i Maneskin, che lo scorso anno sono riusciti a trionfare riportando la competizione in Italia dopo 30 anni. Questa sera la band lanciata verso il successo da X-Factor tornerà nel noto evento e ad accoglierli troveranno Alessandro Cattelan, il primo a credere nel talento di questi ragazzi. Nel corso di una intervista concessa a Leggo il presentatore è tornato a parlare degli esordi dei Maneskin nel format musicale, ai tempi condotto proprio dal presentatore. Un talento, quello della band, che si vedeva lontano un miglio:

Anche se non è merito mio, un po’ di orgoglio ce l’ho. Mi ricordo esattamente la loro prima esibizione. Spiccavano all’occhio prima ancora che all’orecchio.

Stasera Cattelan riabbraccerà quei ragazzi che sono ora diventate delle vere e proprie star.

Alessandro Cattelan e il botto dell’Eurovision: “Collegati con 200 milioni di persone”

Condurre un evento della portata dell’Eurovision Song Contest non è certo una cosa che capita tutti i giorni. Alessandro Cattelan, che dopo anni di onorato servizio a Sky è passato alla Rai negli ultimi mesi, si è guadagnato questo ruolo con tanto sudore e abnegazione e stasera condurrà insieme ai compagni di viaggio Laura Pausini e Mika una notte in grado di raccogliere davanti al piccolo schermo circa 200 milioni di persone. Decisamente una grande emozione per il presentatore, che parlando al quotidiano Leggo non ha nascosto l’emozione: “Ha 200 milioni di persone collegate. Uno cerca di non focalizzarcisi troppo sopra”.

Galetto il bacio a Cattelan: eliminata una delle nazioni dell’Eurovision

Stasera si chiuderà l’Eurovision Song Contest 2022, che con un ricco programma e un parterre di ospiti di primo livello decreterà il vincitore della manifestazione per questo 2022. Chi non sarà a giocarsi il successo finale sarà Israele con il cantante Michael Ben David. L’artista nel corso della semifinale di giovedì ha infatti baciato in diretta sulla guancia Cattelan e Laura Pausini, gesto presto con leggerezza dai due conduttori ma non dall’organizzazione dell’evento, che ha deciso di eliminare l’artista. Scelta comunque influente, visto che Israele non aveva staccato il pass per la finalissima di questa sera.