Cecchi Paone sconvolto a Storie Italiane: “Bruno Arena è stato sfortunato”

Storie Italiane, il dolore degli ospiti per la morte di Bruno Arena: “E’ stato male a soli 55 anni”

Ha colpito tutti la triste notizia che si è diffusa all’improvviso questa mattina, relativa alla morte del comico dei Fichi d’India, scomparso alcune ore fa all’età di 65 anni. A dare la notizia in diretta tv su Rai1 è stata Eleonora Daniele durante la diretta della sua trasmissione, dove diversi ospiti hanno poi ricordato l’attore. “Bruno ha avuto la sfortuna di essere stato male a 55 anni” ha ricordato Alessandro Cecchi Paone, visibilmente provato per la drammatica notizia appresa poco prima. Cecchi Paone si è riferito all’emorragia cerebrale che ha colpito Arena nel 2013, in seguito alla quale è rimasto in coma per diverso tempo. “Ho sempre considerato lui e Max Cavallari inseparabili” ha detto inoltre Alessandro.

Alessandro Cecchi Paone a Storie Italiane: “Bruno Arena colpito dall’aneurisma nel pieno della sua attività”

“Aveva solo 55 anni, era ancora nel pieno della sua attività” ha detto inoltre Cecchi Paone dopo l’annuncio di Eleonora Daniele relativo, appunto, alla morte di Bruno Arena. Alessandro ha ricordato inoltre i tanti trascorsi dei Fichi d’India nei programmi di Maurizio Costanzo, Buona Domenica in primis, dove hanno spesso anche ironizzato sul loro aspetto estetico. “Sul loro aspetto non particolarmente bello, diciamo così, Bruno e Max hanno giocato spesse volte in passato” sono state le parole dell’ospite di Storie Italiane.

“Ricordo i siparietti dei Fichi d’India con Maurizio Costanzo”, l’omaggio al comico a Storie Italiane

“Ricordo che Costanzo faceva intervenire Bruno e Max anche mentre trattava argomenti seri, e loro mettevano in scena dei siparietti, come quello di Cappuccetto Rosso e il lupo” ha raccontato Alessandro Cecchi Paone, il quale subito dopo ha sottolineato che le gag dei Fichi d’India erano veramente molto semplici, ma allo stesso tempo di grande divertimento e di grande allegria, perfette sia per i più piccoli che per gli adulti. E’ intervenuta poi la conduttrice, che ha ricordato come la coppia Arena-Cavallari sia sempre stata tra le più amate del piccolo schermo.