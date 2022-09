Alessia Marcuzzi, confermato Boomerissima: quando va in onda, quante puntate

Slitta il nuovo programma della conduttrice: ecco quando farà il suo debutto

Di recente c’è stata una brutta notizia riguardante il tanto atteso ritorno in tv della conduttrice Alessia Marcuzzi, perchè il suo programma Boomerissima è slittato. Il varietà di Rai Due che mette a confronto passato e presente stando a quanto ha annunciato il blog di Davide Maggio, invece di fare il suo debutto a partire dal 22 novembre 2022 come previsto inizialmente, andrà in onda nei primi mesi del nuovo anno.



Alessia Marcuzzi pronta a tornare in tv: il format di Rai Due sarà registrato

C’è tanta attesa da parte del pubblico per il debutto di Alessia Marcuzzi in prima serata su Rai Due, al timone di un nuovo show con tanti ospiti di generazioni a confronto. Dopo il suo anno sabbatico dalla televisione e oltre 25 anni a Mediaset, la conduttrice tornerà a fare compagnia agli spettatori: il nuovo programma però non partirà più in autunno ma nel 2023. A confermare il ritorno in tv della presentatrice è stato il blog Davide Maggio, facendo sapere anche che la trasmissione non sarà in diretta poichè le registrazioni si svolgeranno a Roma il 10 e il 16 dicembre 2022, e il 6 e il 13 gennaio 2023. C’è anche un’altra modifica oltre allo slittamento, dato che le puntate non saranno affatto sei come si sussurrava ma quattro.

Boomerissima sta tenendo già impegnata la nota showgirl? Entusiasmo dietro le quinte

La conduttrice nelle scorse settimane ha rivelato ai microfoni del settimanale Di Più Tv che il format che condurrà è nato da una conversazione con suo figlio: “E’ un idea che mi è venuta proprio grazie a lui. Chiacchierando con lui, con quei classici confronti che si fanno a casa tra genitori e figli”. Sempre nell’intervista non ha nascosto la sensazione provata per il suo ritorno in Rai: “E’ piuttosto particolare. E’ strano tornare in televisione dopo essere stata lontana per tutto questo tempo”. Poi ha smentito il suo ritorno a Mediaset: “Niente di vero. Però i rapporti sono rimasti ottimi”.

Di recente intanto la famosa 49enne non ha nascosto il suo evidente entusiasmo dietro le quinte dello show, visto che tramite delle storie Instagram e prima di unirsi alla squadra di addetti ai lavori si è mostrata nei camerini e ha affermato: “Sto sentendo un chiacchiericcio”.