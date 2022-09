Alessia Marcuzzi, slitta il ritorno in tv: problemi per il nuovo show sulla Rai

Boomerissima non va in onda nel 2022: slitta il ritorno in onda della conduttrice

Da mesi non si parla d’altro del ritorno in tv di Alessia Marcuzzi alla guida di uno show nuovo di zecca su Rai2. Tuttavia, questo atteso ritorno continua a slittare e slittare tanto che Dagospia ha annunciato che non vedrà la luce quest’anno ma, salvo ulteriori imprevisti, nel 2023. Sul sito, infatti, si legge:

“La conduttrice deve fare i conti con una brutta notizia: il suo debutto su Rai2 slitta al 2023.”

Inizialmente la data di partenza era prevista per il 22 novembre invece adesso è certo non solo che è stata sposata in avanti ma anche che non slitterà di qualche settimana ma bensì di qualche mese, fino al gennaio 2023.

Alessia Marcuzzi, slitta la data d’inizio del suo novo show su Rai2: i motivi

C’è molto attesa per il ritorno in onda della conduttrice volto storico di Canale5 che, dopo alcuni dissapori con Mediaset, per alcuni anni è rimasta lontana dalla tv. L’annuncio del passaggio in Rai alla conduzione di Boomerissima è stato accolto con entusiasmo e curiosità essendo sicuramente uno dei nomi più forti ed interessanti nel palinsesto di Rai2 di questa stagione televisiva ricco di novità e programmi inediti. Ed invece il suo ritorno su Rai2 è slittato fino al 2023. Il sito di Dagospia, pur senza scendere nei dettagli, ha svelato anche quali sono i motivi dello slittamento:

“Per problemi legati allo studio (si era pensato a Tivoli come location) ma anche qualche ragionamento sul fronte budget. Meglio aspettare gennaio…”

E così dopo la grande paura dei giorni scorsi adesso per la Marcuzzi c’è un nuovo boccone amaro da ingoiare.

La conduttrice alle prese con una nuova sfida: anticipazioni sullo show di Rai2

In varie interviste Alessia Marcuzzi ha fornito delle anticipazioni su Boomerissima, definendolo come un programma cucito addosso su di lei basato, come è intuibile dal titolo, sullo scontro generazionale. Il format si articola in tre spazi, uno è lo studio, l’altro la strada ed infine la sua casa ricostruita. E poi non mancheranno ospiti nazionali e internazionali, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni. Sarà una sfida tra generazioni che alla fine sfocerà in un incontro perché alla fine i giovani di tutte le generazioni, salvo piccole differenza, sono molto simili.