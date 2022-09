Alessia Marcuzzi, silenzio rotto da un collega: “Provo dispiacere perchè…”

Il giornalista ne è convinto sulla conduttrice: “Dimostrerà tutto il suo valore”

Di recente è arrivata una brutta notizia, per quanto riguarda il ritorno di Alessia Marcuzzi sul piccolo schermo. Il nuovo programma della nota conduttrice sarebbe dovuto iniziare il 22 novembre 2022, e a causa di un problema di budget stando a quanto ha rivelato Dagospia non farà il suo debutto fino all’anno nuovo. Il famoso conduttore e giornalista Maurizio Costanzo sulle pagine del settimanale Nuovo, precisamente nella rubrica curata da lui, si è detto convinto che la sua collega saprà rifarsi dopo essere rimasta in panchina:

“A tempo debito, dimostrerà tutto il suo valore di conduttrice”.

Rimandato un nuovo programma: c’è chi non approva questa scelta

In questi mesi è stato annunciato il ritorno in tv della nota conduttrice Alessia Marcuzzi, dopo la sua scelta di ritirarsi dalle scene. Il titolo dello show nuovo di zecca in programmazione su Rai Due e affidato alla famosa presentatrice è Boomerissima. Questo programma sarebbe dovuto partire dal prossimo novembre in prima serata, ma di recente Dagospia ha fatto sapere che c’è stato uno slittamento: “La conduttrice deve fare i conti con una brutta notizia, il suo debutto su Rai Due slitta al 2023“. Una spettatrice non ha nascosto il proprio dispiacere sul settimanale Nuovo, precisamente nella rubrica curata dal marito di Maria De Filippi: “Mi sembrava carino il format. Doveva mettere a confronto i giovanissimi con le generazioni più mature, che in tono ironico vengono chiamate boomer. Ebbene il programma slitta, dicono che ci siano stati problemi legati ai costi. Non potevano fare i conti prima? Mi sembra una scelta poco rispettosa“. Sempre la stessa persona, riferendosi alla conduttrice ha aggiunto: “Doveva essere il grande acquisto di Rai Due e invece resta in panchina”.

Il dispiacere del conduttore per la collega: “Avrebbe dovuto segnare il suo esordio in Rai”

La risposta di Maurizio Costanzo alla spettatrice contraria alla scelta di rimandare il programma Boomerissima, non si è fatta attendere:

“Anche a me dispiace non vedere Alessia Marcuzzi, avrebbe dovuto segnare il suo esordio in Rai“.

A questo punto il giornalista riferendosi alla collega ha dichiarato: “E’ una conduttrice molto amata dal pubblico, quindi sicuramente tante persone aspettano che torni in onda”. Il marito di Maria De Filippi dopo aver detto che questa nuova trasmissione rappresenta per la conduttrice il suo debutto sulla televisione pubblica, ma anche una novità rispetto al genere di programmi che la stessa ha sempre condotto a Mediaset, ha sottolineato: “Quanto alle ragioni dello slittamento non saprei dire nulla di più di quanto già non si sappia. Gli spostamenti dei programmi sono fisiologici”.