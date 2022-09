Alex Belli replica alla stoccata di Orietta Berti: “Ti aspetto al varco!”

L’opinionista del GF Vip lancia una stoccata all’ex gieffino: non si è fatta attendere la reazione

La replica di Alex Belli un ex concorrente della scorsa edizione del reality show che vede al timone Alfonso Signorini non si è fatta attendere, dopo la stoccata che gli ha lanciato Orietta Berti, che a breve vedremo affiancare il noto conduttore insieme a Sonia Bruganelli come opinionista. L’attore ha risposto alle dichiarazioni pungenti della cantante con queste parole: “Aspetto al vaco la signora, in questa nuova stagione!”.



Il noto attore risponde all’attacco della cantante: “Non ha capito su che cosa si basa un reality”

Orietta Berti che a partire dal 19 settembre 2022 siederà nella famosa poltrona rossa del programma che vede alla conduzione Alfonso Signorini con il ruolo di opinionista prendendo il posto di Adriana Volpe, ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio. Per iniziare la cantante dopo aver anticipato che non mancherà l’ironia nei suoi giudizi precisando però che dipenderà ovviamente dall’atteggiamento dei concorrenti, ha assicurato di non avere il timore di poter discutere con la moglie di Paolo Bonolis. Poi l’artista ha lanciato una chiara frecciatina a Alex Belli, il chiacchierato ex gieffino, visto che riguardo all’amore libero ha dichiarato: “C’è sempre stato. Una persona ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perchè magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”. L’attore non ha perso tempo per farsi sentire sui social:

“Molto probabilmente non ha ancora capito su che cosa si basa e si fanno i numeri in un reality come il GF Vip!! Buona fortuna!!”

Alex Belli ha cambiato idea su Orietta Berti? Ecco cosa aveva dichiarato

L’ex chiacchierato gieffino che nelle scorse settimane ha spiazzato con una drastica decisione, però di recente aveva apprezzato la scelta di Alfonso Signorini di sostituire Adriana Volpe con la nota cantante, dato che si era complimentato pubblicamente con il conduttore e la produzione del GF Vip. In particolare lo scorso luglio, l’attore ai microfoni di Super Guida TV ha elogiato la nuova opinionista: “E’ stata una scelta azzeccatissima. E’ la voce del popolo e delle donne. Lei ha un carisma pazzesco e sono convinto che sarà una bellissima scoperta”. Sempre riferendosi alla popolare 79enne ha aggiunto: “Non farà sicuramente la battuta pungente, ma secondo me ha la caratura giusta. In un reality ci deve essere un’opinionista più acida e pungente, ma anche una persona che ti fa un complimento o una battuta carina”.