Alfonso Signorini su Giovanni Ciacci al GF Vip: “L’ho scelto perchè…”

Il conduttore non ha dubbi sul noto stylist: “Scatenerà dinamiche interessanti”

Alfonso Signorini prima dell’inizio della prima puntata del suo reality show, è stato ospite del format dedicato al reality trasmesso su Mediaset Infinity e che vede al timone Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Il conduttore ha spiegato il motivo per cui ha deciso di inserire nel cast del programma Giovanni Ciacci, e per cominciare ha dichiarato:

“Intanto perchè è uno dei principali accusatori di Pamela Prati, l’ha sempre accusata di averci marciato in questa storia del matrimonio con Mark Caltagirone, scatenerà delle dinamiche interessanti“.

Concorrente sieropositivo nel reality. Alfonso Signorini chiarisce: “Una patologia che colpisce tutti”

Tra gli ospiti della prima puntata del programma GF Vip Party che vede alla conduzione i due ex gieffini Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, c’è stato anche il conduttore. Il noto giornalista quando l’influencer italo-americana gli ha chiesto di spiegare la ragione per cui ha scelto Giovanni Ciacci come concorrente che intanto ieri sera si è scagliato contro Pamela Prati, ha affermato: “Per la sua personalità, ha una storia importante alla spalle, per la prima volta finalmente lasciatemelo dire, si parlerà in un programma importante di HIV, questa parola proibita che fino a qualche anno fa era sinonimo di morte, malattia orrenda”. Il presentatore ha fatto una precisazione:

“Aggiorneremo sullo stato di questa patalogia che colpisce tutti quanti, chiunque, non ci sono malattie legate a orientamenti sessuali, assolutamente no, bisogna prevenire e parlare”.

L’ex gieffino ne è convinto sulla famosa showgirl: “Secondo me non dura molto”

Sempre durante la chiacchierata, Alfonso Signorini ha fatto una domanda a Pierpaolo Pretelli: “In quel famoso bacio con la Gregoraci la lingua c’era oppure no? Perchè lei si è messa la mano davanti”, che sotto lo sguardo della sua fidanzata ha dichiarato: “Lei mi disse che aveva messo la mano davanti per non far vedere al figlio, quindi ci sta, l’unica lingua che la mia lingua ha toccato in quella piscina è stata quella di Giulia”. Intanto l’ex gieffino Giacomo Urtis si è detto convinto che la permanenza di Pamela Prati nella casa di Cinecittà non sarà lunga:

“Ci darà tante soddisfazioni, secondo me non dura molto“.

Il noto chirurgo dei vip ha commentato inoltre l’ingresso di Antonino Spinalbese affermando: “Gli ex della Belen sono tutti boni! Mi piacciono, possono venire a caso da me!”.