Giovanni Ciacci si scaglia contro Pamela Prati: “Ecco perchè non le credo!”

Il concorrente del GF Vip ha dubbi sulla nota showgirl: “Non sono convinto di quello che ha raccontato”

Già nella prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, non si poteva non parlare del caso Mark Caltagirone di Pamela Prati. A dire la sua sulla pagina di vita della showgirl che l’ha traumatizzata ci ha pensato Giovanni Ciacci in collegamento con il programma, dopo che il conduttore ha annunciato che farà il suo ingresso nella casa di Cinecittà giovedì:

“Io l’ho subìta una truffa, tutt’ora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che ha raccontato“.

Il famoso stylist dà una possibilità alla compagna di gioco: “Se è stata truffata ci darà le prove”

Nella prima puntata del GF Vip 7 c’è stato anche l’ingresso di Pamela Prati, che ha fatto ritorno nella casa più spiata dagli italiani dopo la squalifica dal reality avvenuta sei anni fa. Il conduttore ha rotto il silenzio sul caso Mark Caltagirone scoppiato qualche anno fa, raccontando che la showgirl dopo aver dichiarato di aver trovato un nuovo amore era apparsa vestita in abito da sposa. In realtà questo uomo che avrebbe dovuto sposare non l’ha mai incontrato. A tal proposito Alfonso Signorini ha dichiarato: “Dopo qualche mese Dagospia rivela che probabilmente non esiste, e che i suoi profili social sarebbero fake. Non è mai esistito. Sono falsi anche i figli in affido, chi l’ha inventato e perchè…”. Il giornalista dopo aver precisato che Giovanni Ciacci invece varcherà la porta rossa nel secondo appuntamento, si è collegato con lo stesso e gli ha chiesto se ha mai visto la showgirl dopo lo scontro che hanno avuto in tv. Il famoso stylist ha ironizzato, visto che riferendosi alla gieffina ha detto: “Non mi piace la sua frangia”. Il 51enne su cui di recente è stata fatta una clamorosa gaffe, si è detto disposto ad ascoltare ciò che la sua compagna di gioco avrà da dire sull’intricata faccenda:

“Ho provato a chiamarla, non mi ha mai risposto, se è stata veramente truffata o raggirata sin dal primo momento che ci darà le prove, sono con lei, perchè sto sempre dalle parte delle donne”.

Il conduttore ha aggiunto: “Lei lo sa, lei stessa mi ha chiesto di poter affrontare questo spinoso discorso, lo vorrebbe chiudere per sempre, mi ha detto voglio mettere una lapide sopra”.

Il conto in sospeso di Giovanni Ciacci con l’opinionista: il confronto nella prima puntata

Dopo che Alfonso Signorini le ha ricordato che il curatore d’immagine ha un conto in sospeso con lei, l’opinionista Orietta Berti ha spiegato il motivo: “Doveva portarmi gli abiti ero a Sanremo, mi porta gli abiti in treno, meravigliosi, si addormenta e il pacco me l’hanno portato via, arriva a Sanremo e non ha neanche un abito, abbiamo fatto il giro di tutti i negozi, facevo finta di essere una grande professionista”. Lo stylist si è giustificato: “Non mi sono addormentato, con lo spray ci hanno addormentati e rubato le valigie, siamo andati a denunciare alla polizia”.