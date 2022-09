Amadeus a La vita in diretta: “Quando ho pensato Arena Suzuki…”

“Ecco come ho pensato Arena Suzuki”, la rivelazione del conduttore a La vita in diretta

E’ stato raggiunto all’Arena di Verona da una degli inviati di Alberto Matano, Rosanna Cacio, prima della puntata trasmessa oggi Amadeus, che sta per tornare il sabato sera su Rai1 con la seconda edizione dello show musicale che ha lanciato con grande successo all’inizio della stagione dello scorso anno, riscuotendo grandi ascolti. Si aggiunge un decennio al programma quest’anno, quello degli anni ’90, com’è noto da tempo. Intervistato, come appena detto, dall’inviata de La vita in diretta, il conduttore, tra una prova e l’altra, ha rivelato com’è nata l’idea di realizzare questa trasmissione.

La vita in diretta, parla il conduttore di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90: “L’ho pensato come un jukebox”

“Possiamo dire che il tuo show è un po’ il jukebox della Rai?” ha chiesto l’inviata di Alberto Matano ad Amadeus, il quale ha risposto:

E’ correttissimo ciò che hai detto, questo programma è un vero e proprio jukebox. Voleva essere proprio un jukebox, quando l’ho pensato era esattamente questo.

“Per ascoltare la musica nei jukebox, si metteva una moneta e si sceglieva la canzone che si voleva, anche più di una consecutivamente… è esattamente ciò che accade qui ad Arena Suzuki“ ha dichiarato Amadeus, sottolineando poi che i telespettatori devono poter cantare, ballare e divertirsi.

I Ricchi e Poveri tra gli ospiti di Amadeus: il video delle prove oggi a La vita in diretta

Le telecamere del programma di Alberto Matano hanno anche registrato qualche spezzone delle prove, come un frammento dell’esibizione dei Ricchi e Poveri con la loro ‘Sarà perchè ti amo’. Ricordiamo che Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90 andrà in onda per tre sabati sera e dovrà vedersela con l’agguerrita concorrenza della nuova edizione di Tu si que vales, al via proprio dopodomani. Intanto in queste ore è diventata virale in rete la notizia di un battibecco che ha avuto luogo durante le prove tra il conduttore e Ornella Vanoni…