Arena Suzuki, tensione tra Amadeus e Ornella Vanoni: “Così non mi piace…”

Arena Suzuki 60 70 80 e 90, battibecco tra il conduttore e la celebre artista: “Così non mi piace cantare”

Proseguono i preparativi per il ritorno sul piccolo schermo di Amadeus e il grande evento musicale dall’Arena di Verona. Il programma che sarà trasmesso sul piccolo schermo nelle tre prime serate del 17 settembre, il 24 settembre e l’1 ottobre in realtà è stato già girato e proprio nel corso delle riprese è venuto a crearsi un momento di tensione tra il padrone di casa e Ornella Vanoni, una delle più importanti e longeve artiste italiane. Come riportato dall’ex gieffino Biagio D’Anelli sui social, tra Amadeus e la cantante si è verificato un siparietto particolarmente animato:

Piccola diatriba tra Ornella Vanoni e Amadeus, immagini inedite che non vedrete mai su Rai1. Amadeus che non si fida di far cantare l’immensa Ornella Vanoni live ma con le basi…Ornella Vanoni si ribella. “Non mi piace cantare con le basi”

Cosa è accaduto tra Amadeus e Ornella Vanoni

Scendendo più nello specifico, ecco come sono andate le cose tra Amadeus e Ornella Vanoni durante le riprese delle puntate di Arena Suzuki 60 70 80 e 90. Quando è arrivato il momento dell’esibizione di Ornella il padrone di casa delle tre serate ha consigliato all’artista di riesibirsi, chiedendo appunto se volesse cantare nuovamente, questa volta con una base in sottofondo: “La vuoi rifare così viene meglio?”. Replica senza freni della cantante, che ha manifestato senza problemi il proprio punto di vista, come vi abbiamo riportato nel primo paragrafo dell’articolo. Così il direttore artistico del Festival di Sanremo ha insistito: “Però ascolta, la devi guardare (probabilmente si riferiva a chi stava tentando di dirigerla, ndr). Tu non la guardi, guardi solo loro (il pubblico, ndr)”.

Gli ospiti più attesi del grande evento

Nei giorni scorsi Amadeus, tramite una intervista rilasciata a TV Sorrisi e canzoni, ha scaldato ulteriormente l’attesa riguardo a quello che vedremo e ascolteremo ad Arena 60 70 80 e 90. Grandi ospiti sono pronti a calcare il palco dell’arena di Verona, proprio come anticipato dal conduttore reduce dal triplo successo a Sanremo: “Ascolteremo tutti brani strepitosi che inaspettatamente i ragazzi conoscono”. Tra gli artisti più attesi Gloria Gaynor, ma anche gli OMD con l’intramontabile Enola Gay.