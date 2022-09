Amadeus, trapelato un retroscena: “Ha fatto scelte che si sono rivelate…”

“Le sue scelte si sono rivelate felici”, Giancarlo De Andreis parla del conduttore di Sanremo

Si intitola “La vittoria di Amadeus“ il trafiletto che l’autore televisivo e giornalista Giancarlo De Andreis ha dedicato al conduttore di Soliti Ignoti sulle pagine del numero del settimanale DiPiùTV uscito in tutte le edicole martedì scorso, nel quale si parla di alcuni cantanti lanciati proprio da lui.

Fra i successi musicali del momento, i risultati più eclatanti sono dei partecipanti all’ultimo Festival di Sanremo, da Blanco a Mahmood, da Tananai ai Rappresentanti di Lista

ha dichiarato il giornalista, sottolineando che le scelte di Amadeus per la kermesse canora si sono rivelate particolarmente felici.

Amadeus e i successi dei cantanti da lui lanciati, De Andreis: “Pioggia di premi per loro”

Nel trafiletto si parla anche dei Tim Music Awards, il programma musicale condotto su Rai1 da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, andato in onda di recente in due serate, con un grande successo. Alle due puntate hanno preso parte alcuni dei cantanti più amati del momento, come quelli citati nel paragrafo di prima, motivo per il quale Giancarlo De Andreis ha sottolineato: “C’è stata una pioggia di premi per le prestazioni discografiche degli artisti più amati, alcuni dei quali sono stati tra i partecipanti a Sanremo 2022”. Ha parlato poi del successo che Amadeus ha avuto non solo nelle scelte dei cantanti per il suo ultimo festival, ma anche in rete, dove tantissimi utenti hanno espresso apprezzamenti nei suoi confronti.

“Amadeus incoronato dal mondo di internet”, le parole di Giancarlo De Andreis

Infine, nella sua rubrica intitolata ‘La TV vista da internet’, De Andreis ha dichiarato, sempre sul conduttore del Festival di Sanremo: “Il mondo del web si è scatenato in commenti che incoronano Amadeus come re dei talent scout”. Intanto, successi dei cantanti del festival a parte, ricordiamo che il presentatore sta portando a casa grandi risultati in termini di ascolti con il suo Soliti Ignoti, ieri sera costretto allo stop forzato.