Stop a Soliti Ignoti: Amadeus annuncia l’impossibilità di andare in onda

“Non andremo in onda”, l’annuncio del conduttore di Soliti Ignoti: ecco cosa c’è dietro

Salterà un appuntamento domani, venerdì 22 settembre 2022, il seguitissimo gioco delle identità dell’access prime time di Rai1 condotto da Amadeus, che al termine della puntata andata in onda questa sera ha annunciato, appunto, la mancata messa in onda di domani. Non ha specificato le motivazioni dello stop Amadeus, ma non è un segreto che la ragione è la partita dell’Italia contro l’Inghilterra, per l’accesso alle finali della Nations League, che inizierà già alle 20.35, quindi occuperà non solo la prima serata ma anche l’access prime time. “Domani non ci vedremo ma torneremo sabato” ha detto il conduttore.

Amadeus ricorda anche l’appuntamento con la seconda serata di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90

“Ci rivedremo sabato non solo con Soliti Ignoti ma anche con Arena Suzuki, con la seconda puntata“ ha detto inoltre Amadeus sempre al termine della puntata di oggi del gioco da lui condotto, dove hanno partecipato come concorrenti due sorelle provenienti da Roma, le quali, però, non sono riuscite a vincere i 10.800€ in palio, avendo abbinato l’ignoto numero 8 anziché il numero 5 all’ospite entrato in studio nei minuti finali con il ruolo di parente misterioso. A proposito di parente misterioso, qualche sera fa nello step conclusivo del gioco è accaduta una cosa mai successa prima…

“Un disastro”, il conduttore ironizza sull’errore commesso dalle due concorrenti

“L’avevate detto inizialmente […] Che disastro!” ha commentato il conduttore di Soliti Ignoti-Il ritorno, tra gli applausi di consolazione degli spettatori presenti in studio, rivolgendosi alle due sorelle romane che hanno giocato. Tornando, invece, allo stop di domani, ricordiamo che prossimamente la trasmissione si fermerà tutte le settimane per un giorno, non il venerdì ma il sabato, esattamente dall’8 ottobre, quando inizierà Ballando con le stelle, in programma alle 20.35: solo dal periodo di Natale Soliti Ignoti tornerà ad occupare anche l’access prime time del sabato, riprendendo quindi la messa in onda 7 giorni su 7.