Ambra Angiolini si è fidanzata? “Notte di fuoco”, gossip di Diva e Donna

Francesco Scianna ha fatto breccia nel cuore della popolare attrice? Arriva lo scoop

Oggi è uscito in tutte le edicole il nuovo numero del settimanale Diva e Donna. E sulla copertina del magazine edito da Cairo Editore c’è Ambra Angiolini. Il motivo? I fotografi del periodico hanno sorpreso la nuova giudice del talent show X Factor in dolce compagnia di un suo collega. Il magazine ha infatti parlato di notte di fuoco con quest’ultimo: “Dopo Allegri un nuovo amore per Ambra…Notte di fuoco con Francesco Scianna…” I due sono stati sorpresi scambiarsi affettuosità per le strade di Roma, tanto da far indurre a pensare che possa essere nato l’amore: “E’ nella penombra di una serata sul Tevere che i loro sguardi si intrecciano…”

Ambra Angiolini ha trovato un nuovo fidanzato? Le foto insieme fanno scoppiare il gossip

L’attrice, nelle foto pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna uscito in tutte le edicole italiane, è sembrata essere particolarmente serena e felice al fianco del popolare collega Francesco Scianna. Ma chi è quest’ultimo? Per chi non lo sapesse è un attore di grande successo non solo al cinema, ma anche in Tv. Quest’ultimo, come ha riportato il magazine, ha avuto in passato storie importanti con Francesca Chillemi e Matilde Gioli. Adesso sembrerebbe aver perso la testa per la collega: “Ora eccolo, tra abbracci e mani strette, con Ambra Angiolini…” Che sia nato un amore? Oppure potrebbe essere semplicemente un’amicizia? Chissà, intanto si segnala che al momento nessuno dei due ha smentito o confermato questo presunto flirt.

L’attrice felice dopo la rottura con Max Allegri: “Mi diverto senza pensare al grande amore”

Il magazine Diva e Donna ha poi riportato una recente intervista di Ambra Angiolini, la quale non ha nascosto di star vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita, riuscendo a divertirsi molto: “Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore…E non mi sembra un delitto…” Quest’ultima ha poi rivelato di credere non ci sia bisogno di un uomo al fianco per stare bene:

“Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male…”

E chissà se Francesco Scianna è riuscito a farle cambiare idea.