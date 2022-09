Amici 22, Alessandra Celentano già in guerra con Raimondo Todaro: “Follia”

Alessandra Celentano discute con il collega per una nuova allieva: “Secondo me è proprio follia”

Al via da oggi Amici 22 con la puntata dedicata alla formazione della nuova classe e per questo sono presenti tantissimi volti dello spettacolo che danno le maglie. I banchi che la produzione ha messo a disposizione dei professori per adesso sono 19 e già tra i docenti non sono mancati i primi battibecchi. In particolare sono stati la Celentano e Raimondo Todaro ad animare l’atmosfera. Tutto è accaduto durante il provino della ballerina Asia, una ragazza molto particolare in quanto ha studiato da autodidatta tramite i video di YouTube. Ovviamente Alessandra non le ha dato la maglia, così come Emanuel Lo. Al contrario Todaro ha molto apprezzato la ballerina che da oggi è una sua allieva.

“Non ho capito perché l’ha fatto. Secondo me è proprio follia”

ha detto stizzita la Celentano riferendosi al collega.

La maestra di Amici 22 punge Raimondo Todaro: “Non ne capisce”

Sempre battibeccando con il collega per la scelta di fare diventare Asia un’allieva della nuova edizione del talent Alessandra Celentano ha lanciato una frecciatina tutt’altro che leggera. Asia, infatti, non è una ballerina di latino americano ma nonostante ciò a Todaro è piaciuta ugualmente.

“Va bene, non è il suo stile e non ne capisce”

ha detto la maestra di danza classica. Raimondo ha però spiegato di essersi emozionato un sacco con la ballerina, nonostante riconosca quanto sia grezza avendo studiato da sola. “Ma una chance te la voglio dare” ha concluso.

Raimondo Todaro e la professoressa di danza classica prendono già le distanze

E’ partita decisamente con il botto la maestra di danza classica di Amici 22, ormai volto storico del talent. Infatti Alessandra Celentano ha messo in imbarazzo Can Yaman e discusso con il collega di latino americano. Com’era prevedibile i due colleghi anche quest’anno non potrebbero essere più distanti. Infatti non c’è stato nessun allievo durante la puntata che sia stato scelto da entrambi. In particolare la Celentano ha scelto un ballerino di danza classica, Ramon, non trovandogli difetti evidenti. La pensa differentemente Raimondo che ha sottolineato quanto in realtà secondo lui Ramon non abbia i requisiti tanto decantanti in passato dalla collega.