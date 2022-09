Can Yaman messo in imbarazzo da Alessandra Celentano: “È il mio fidanzato”

Alessandra Celentano spiazza la conduttrice: “Era lui il fidanzato di cui ti parlavo”

Da oggi, domenica 18 settembre, è tornato in onda il talent più longevo della televisione italiana. Infatti Amici 22 sta procedendo proprio in queste ore con la formazione della nuova classe che, almeno inizialmente, potrà essere riempita con ben 19 banchi. Non appena entrata in studio Maria De Filippi ha subito salutato i professori e rivolgendosi alla Celentano ha chiesto se in vacanza si fosse fidanzata. “Sì” ha risposto seria la maestra. Poco dopo ha fatto il suo ingresso l’amatissimo Can Yaman e la De Filippi ha svelato quanto la Celentano sia pazza di lui. Alessandra a sorpresa, e imbarazzando non poco l’attore turco, ha dunque detto:

“Era lui il fidanzato di cui ti parlavo prima”.

Can Yaman emozionato per la nuova fiction: “È come se avessi un figlio appena nato”

Oltre all’imbarazzo provato per la battuta di Alessandra Celentano, che non ha perso tempo nello stringere la mano all’attore, anche Lorella Cuccarini non è stata da meno. L’insegnante di canto ha infatti prontamente detto che oltre alla Celentano anche le altre donne non disdegnano il fascino di Can. Dopo questa piccola gag l’attore ha potuto presentare la nuova fiction che lo vedrà protagonista, Viola come il mare, su cui ha raccontato un’emozione vissuta durante le riprese. Sulla nuova serie in cui reciterà in italiano l’attore ha detto:

“Normalmente non mi emoziono mai ma questa volta sono emozionatissimo. È come se avessi un figlio appena nato”.

La conduttrice del talent fa i complimenti a Can Yaman per la nuova serie: “Sei molto bravo”

“So che sei un Commissario” ha detto Maria De Filippi all’attore protagonista di Viola come il mare proprio parlando della nuova fiction in partenza da venerdì 30 settembre in prima serata su Canale5. Poi Maria ha aggiunto:

“Ho visto qualcosa, la trama è molto coinvolgente e tu sei molto bravo”.

L’attore è stato a lungo ospite di Amici 22 dove ha dato ben 4 quattro maglie ai primi allievi della nuova edizione. In particolare Yaman è rimasto molto colpito dalla ballerina Maddalena e dopo averla vista ballare ha detto: “È una meraviglia”.