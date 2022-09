Amici 22, anticipazioni domenica 18 settembre: Can Yaman tra gli ospiti

Non solo Can Yaman: tutti gli ospiti della prima puntata del talent

Ci siamo, mancano soltanto pochi giorni all’inizio della nuova edizione della scuola più famosa d’Italia. Come sempre le puntate verranno registrate qualche giorno prima della messa in onda ed oggi si è svolta la prima registrazione. La sempre informata pagina AmiciiNews ha fornito tutte le anticipazioni di Amici 22 di domenica 18 settembre che vedrà una folta schiera di ospiti pronti a dare la maglia ai ragazzi. E tra i nomi più gettonati c’è anche l’attore turco che darà ben 4 maglie. Quest’anno il meccanismo è diverso: ogni vip ha una scatola con delle maglie che può consegnare e quando le maglie finiscono entra il personaggio successivo. Oltre a Can ci saranno: Alessia Marcuzzi, Roberto Saviano, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Beppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Salvatore Esposito e l’ex vincitore Luigi Strangis.

I professori di Amici 22 iniziano con il botto: disaccordo tra quelli del canto

Così come annunciato da ormai diverse settimane il nuovo corpo docenti è formato da Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini per il canto, e da Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per il ballo. E proprio Rudy e Arisa, in memoria dei bei vecchi tempi di due anni fa quando battibeccavano continuamente, hanno iniziato sulla stessa scia. In particolare pare che Rudy abbia avuto da ridire su un nuovo allievo accolto dalla collega, Andre. Rudy avrebbe detto che sembra il belato di una pecora. Quest’anno i banchi, almeno per l’inizio, sono in tutto 19. Nella prima puntata la divisione è stata di 13 maschi e 6 femmine.

Chi sono i nuovi allievi di Amici 22: c’è anche il nome più atteso

Presente alla prima puntata del talent anche l’ex allievo dell’anno scorso Mattia Zenzola, arrivato con una nuova modalità, e riaccolto da Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha detto di voler onorare la promessa fatta l’anno scorso. Raimondo ha scelto anche Maddy, voluta anche da Emanuel Lo. Altri nomi sono: Cricca (voluta sia da Arisa che da Lorella), Asia e Megan (allieve di Raimondo), Maddalena, Ndg, Rita e Ramon (allievi della Celentano), Ludovica e Samu (voluti da Emanuel Lo), Piccolo G (allievo di Rudy Zerbi). E ancora, Arisa ha voluto Wax e Federica, Rudy Aaron e Tommy, e la Celentano Gianmarco.