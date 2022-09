Amici 22, Mattia Zenzola ci sarà? La decisione improvvisa di Maria De Filippi

Mattia Zenzola presente nella prima puntata della nuova edizione del talent di Maria De Filippi

Manca sempre meno all’inizio di Amici 22 e, con ormai il cast di professori ben noto a tutti, la curiosità è tutta concentrata sui nuovi allievi che comporranno la classe del nuovo anno. Come sempre i casting si sono svolti per tutta l’estate e solo in pochi, dopo decine e decine di provini, arriveranno domenica 18 settembre davanti ai professori nella speranza di ottenere un banco. E mentre sugli aspiranti allievi tutto tace il pubblico si chiede da tempo se Mattia ci sarà. Ricordiamo infatti che l’ex allievo dell’anno scorso aveva dovuto lasciare il programma a causa di un infortunio. La sempre informata pagina AmiciiNews ha scritto:

“Mattia Zenzola presente alla prima puntata del pomeridiano di Amici 22 come aspirante allievo della nuova edizione”.

Maria De Filippi pronta per un cambiamento? La novità per l’aspirante allievo di Amici 22

Stando a quanto riportato dalla pagina sopracitata Mattia Zenzola il 5 settembre dovrebbe essere partito alla volta di Roma per fare la quarantena obbligatoria. Quello che però è subito saltato agli occhi del pubblico è che il ballerino di latino americano, ex allievo di Raimondo Todaro, dovrebbe arrivare in qualità di aspirante allievo. Dunque Mattia non dovrebbe aver fatto tutti i provini degli altri aspiranti allievi, visto che li ha già fatti l’anno scorso, ma il suo banco non è comunque sicuro. Molto probabilmente toccherà a Raimondo decidere se ammettere nuovamente o meno l’allievo.

Anticipazioni Amici 22: un altro ex allievo pronto a tornare nella scuola?

Le indiscrezioni sulla nuova edizione del talent non si fermano al probabile ingresso di Mattia Zenzola. Sembra infatti che Maria De Filippi, pronta a sfidare una collega, abbia intenzione di richiamare un altro ex allievo dell’ultima edizione. Di chi si tratta? Di Nunzio Stancampiano! Ovviamente il ballerino di latino americano non verrebbe chiamato come allievo ma con un ruolo inedito. La notizia è ancora da confermare ma in effetti non sembra poi così improbabile. L’anno scorso la conduttrice di Canale5 non ha mai nascosto il suo divertimento per i modi di fare e di dire del ballerino siciliano.