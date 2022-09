Amici 22, Emanuel Lo perde la pazienza con Ludovica: “Che approccio è?”

Scritto da Giulia Tolace , il Settembre 22, 2022 , in Amici di Maria De Filippi

Emanuel Lo incontra per la prima volta la sua allieva: “Che inizio è?”

Anche oggi, come ormai ogni giorno da martedì, il daytime di Amici 22 ha tenuto compagnia al pubblico di Canale5 dalle ore 16:10 circa. Nella puntata di oggi, tra le tante cose, è stato mostrato il primo incontro avvenuto tra la ballerina Ludovica e il suo maestro di hip hop. Il maestro è apparso un po’ dubbioso verso la ragazza perché si è detto confuso da quello che aveva visto nei video dei casting a quello che poi ha visto durante la puntata di domenica. Ludovica ha spiegato di non aver ballato bene perché si è sentita inferiore agli altri e perché non si aspettava di entrare nella scuola. Dunque il maestro le ha detto:

“Se tu entri dentro un posto, guardandoti intorno e sentendoti inferiore, che approccio è? Che inizio è?”.

L’insegnante di Amici 22 avverte la ballerina: “Ti ho dato il mio sì ma va supportato”

Il confronto avuto tra Emanuel Lo e la sua allieva ha fatto emergere le fragilità e l’approccio di quest’ultima. La ballerina ha spiegato di avere alte aspettative su se stessa e di pretendere tanto. Questo meccanismo però spesso le si rivolta contro e la distrugge. Nonostante il professore abbia detto di sì a Ludovica per quanto riguarda l’ingresso nella scuola Emanuel ha voluto specificare che questo non basta.

“Io ti ho dato il mio sì ma Amici è lungo e va supportato dalla tua danza e dalla tua testa. Non devi mai sminuirti”

le ha detto il coreografo.

Ludovica si racconta nel talent: “la danza è l’unico momento in cui mi sento libera”

Oltre al confronto avuto con Emanuel Lo la nuova allieva ha raccontato anche di sé e del suo passato. In particolare Ludovica ha detto di non piacersi fisicamente e che soprattutto in passato ha anche fatto diverse diete. Ad un certo punto però la nuova allieva del talent di Canale5 si è resa conto di dover essere meno severa con se stessa e si è concentrata sulla danza. E proprio su quest’ultima ha detto:

“E’ l’unico momento in cui mi sento libera di esprimere tutto quello che ho dentro”.

Stando però alle anticipazioni di Amici 22 di domenica 25 settembre la ballerina farà un salto di qualità ed otterrà anche un incredibile premio.