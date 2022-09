Amici 22, anticipazioni 25 settembre: Rudy Zerbi e Arisa già ai ferri corti

La lite tra Rudy Zerbi e Arisa infiamma la nuova edizione

E’ tornato in onda con grandissimo successo Amici 22 e già il pubblico non vede l’ora di guardare la seconda puntata. Nelle ultime ore la puntata è stata registrata e la sempre informata pagina AmiciiNews ha fornito i dettagli. Stando alle anticipazioni di domenica 25 settembre ci sarà un battibecco tra due professori di canto. Pare che Rudy non apprezzi Wak e la sua esibizione e dirà di averlo sentito soltanto urlare. Lorella in questo caso dovrebbe essere d’accordo con il collega. Così come l’anno scorso anche quest’anno si è dato il via alla gara di canto. A giudicarla sarà Ornella Vanoni con i seguenti risultati: Cricca e Federica 9, Niveo 8.5, Piccolo G 8, Wax e Andre 7. Aron, Ndg e Tommy hanno fatto anche la gara di inediti giudicata da Federica Gentile di RTL. Vince Aaron e avrà il suo inedito prodotto.

Problema anche tra i professori di danza di Amici 22

Dopo aver già fatto nella prima puntata una forte discussione Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non si risparmieranno nemmeno domenica prossima. Infatti le anticipazioni di domenica 25 settembre svelano che i due litigheranno per la nuova allieva Asia, scelta da Todaro, che secondo la Celentano non doveva nemmeno entrare nella scuola. Anche i ballerini, così come i cantanti, faranno una gara di ballo giudicata da Giuseppe Giofrè. Questa la classifica stilata dal ballerino: Samu 9.2, Gianmarco 8, Mattia 7.5, Maddalena 6.2, Rita 6. Tre ballerini, Ludovica, Megan e Samuel hanno anche fatto una gara di improvvisazione ed ha vinto Ludovica. Quest’ultima si esibirà al concerto di Marco Mengoni il 22 ottobre al Palalottomatica.

Anticipazioni Amici 22 di domenica 25 settembre: prima maglia sospesa

Nella prossima puntata del talent non ci sarà nessuna eliminazione, perlomeno per quanto riguarda quanto registrato con la presenza del pubblico. Resta poi da capire cosa succederà agli ultimi arrivati nelle classifiche di canto e ballo che, appunto, saranno a rischio eliminazione e toccherà solo al professore di riferimento decidere il suo destino. Intanto però Alessandra Celentano ha sospeso la maglia a Ramon, ballerino di danza classica. Il motivo? La maestra ha mostrato tre foto in cui Ramon secondo lei non ha il giusto decoro in casa.