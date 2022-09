Amici, Raimondo Todaro sconvolto dal gesto della Celentano: “Non ci credo”

Raimondo Todaro resta senza parole: la collega ha già inviato la prima lettera

Non è passata nemmeno una settimana dalla prima puntata di Amici 22 che già la severissima Alessandra Celentano è pronta a mettere sotto i ragazzi. Durante la puntata del daytime di oggi, 23 settembre, l’insegnante ha fatto recapitare una busta blu, e dunque un compito, ad una delle allieve. Si tratta di Asia, allieva di Raimondo Todaro che ha studiato danza da autodidatta e che fin da subito è stata criticata dalla Celentano. Asia ha avuto un incontro con Todaro e quando lui l’ha vista con la busta blu in mano ha subito capito!

“Cos’è sta roba? Non ci redo, dai non è vero. Ok dai sono pronto, mamma mia”

ha detto l’insegnante di latino americano con le mani nei capelli per la disperazione.

Alessandra Celentano ci va già pesante con l’allieva: “Mi sembra che tu abbia parecchi problemi”

Giusto per non smentirsi mai anche quest’anno la maestra di danza classica, così come accaduto negli scorsi anni, non usa parole leggerissime nei confronti degli allievi che non le piacciono. Per quanto riguarda Asia, scelta da Raimondo Todaro, la maestra di Amici 22 innanzitutto le ha detto che dovrà lavorare molto per cercare di essere presentabile perché adesso non lo è. Poi ha detto di non aver visto né tecnica hip hop, né versatilità né femminilità.

“Mi sembra che tu abbia parecchi problemi. Cosa facciamo? Scaldiamo il banco sottraendolo a chi se lo merita?”

ha scritto l’insegnante.

Il maestro di Amici 22 ammette alla sua allieva: “Ti ho preso come un pazzo al buio”

Oltre ad aver mostrato il dolore di un allievo nella puntata di oggi è stato mandato in onda Raimondo Todaro che spiega ad Asia di averla presa perché gli è piaciuta moltissimo. Vedendola poi piangere per le parole di Alessandra Celentano le ha spiegato che ognuno ha i propri gusti e che non deve prendersela ma deve usare le critiche come stimolo per lavorare. Raimondo ha anche detto di concordare su qualcosina detta dalla Celentano e sulla preparazione dell’allieva ha ammesso: