Amici 22, il dolore di Andre: “Cresciuto in un orfanotrofio in Ucraina”

L’allievo di Amici 22 si apre con i suoi nuovi compagni: “Ho cambiato diversi istituti”

E’ ormai più di una settimana che gli allievi della nuova edizione del talent vivono tutti insieme in casetta. E così piano piano stanno nascendo legami e i ragazzi stanno imparando a conoscersi. Durante la puntata del daytime di oggi i cantanti si sono seduti in giardino tutti insieme per scoprire come ognuno di loro ha iniziato a fare musica. Commuovendo tutti Andre ha raccontato di essere cresciuto in orfanotrofio in Ucraina pur non rivelando nulla sui suoi genitori biologici. Queste le sue parole:

“Ho iniziato a cantare per causa della solitudine, a 3-4 anni in orfanotrofio in Ucraina. Da lì poi ho cambiato diversi istituti da un orfanotrofio e l’altro e sentivo l’urgenza di dover fare qualcosa che mi faceva sentire dentro”.

Andre racconta il primo incontro con i suoi genitori adottivi: “Sono stato fortunato”

La vita in orfanotrofio, com’è possibile immaginare, non è stata semplice. Tanti bambini in ogni istituto che spesso Andre era costretto anche a cambiare. Da qui l’esigenza della musica anche se spesso il bambino era costretto a nascondersi dalle maestre perché per i loro canoni cantare era brutto. Alla fine, capendo la sua perseveranza, hanno iniziato a cercare dei concorsi. Poi un giorno arriva la svolta quando una famiglia si dimostra pronta per adottarlo. L’allievo di Amici 22 racconta:

“Sono stato fortunato perché a 10 anni solitamente non ti adottano perché sei già grande. Sono arrivate queste due persone sconosciute che adesso si chiamano mamma e papà e mi hanno detto ti vogliamo portare via”.

Momento commovente ad Amici 22: tutti gli allievi si stringono attorno al cantante

Mentre le anticipazioni di domenica 25 settembre non lasciano presagire nulla di buono per l’allievo di Arisa, oggi Andre ha vissuto però un momento bellissimo trasmettendolo anche al pubblico. Infatti molti dei suoi compagni si sono commossi sentendo la sua storia e qualcuno di loro non è riuscito a trattenere le lacrime. Subito dopo i ragazzi dapprima si sono alzati uno per uno per abbracciare Andre, poi si sono abbracciati tra di loro mostrando una bellissima pagina di televisione.