Anna Falchi racconta il nuovo amore: “E’ l’uomo che mi ha fatto più…”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Settembre 18, 2022 , in Gossip

La showgirl racconta la nuova relazione: “E’ l’uomo che mi ha fatto più ridere nella vita”

Per Anna Falchi è rifiorita la stagione dell”amore. Tornata da pochi giorni al timone de I Fatti Vostri con il compagno di viaggio Salvo Sottile, la modella e attrice si è soffermata anche sul lato sentimentale nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Confidenze. Da qualche mese la Falchi ha annunciato la fine del matrimonio con Andrea Ruggeri, nonostante ritenga che sia l’uomo più importante della sua vita per il momento. Da meno tempo invece la conduttrice si è nuovamente fidanzata con Walter Rodinò, esperto di comunicazione classe 1972. Una storia che sembra già aver fatto breccia nel cuore della Falchi:

Nella mia vita c’è un’altra novità. Ho fatto un incontro. Posso dirvi che è l’uomo che più mi ha fatto ridere nella vita? È molto simpatico, a volte esilarante. Per me è il sole

Anna Falchi e i benefici della figlia: “Mi mantiene giovane”

La conduttrice de I Fatti Vostri ha poi spostato i pensieri sulla figlia Alyssa, nata dall’amore con Andrea. Proseguendo l’intervista al settimanale Confidenze la showgirl ha raccontato quanto l’essere diventata mamma le abbia apportato degli importanti benefici: “Sono una mamma orgogliosa e felice che il “quarto” di sangue finlandese che scorre nelle vene di Alyssa (arriva da mia mamma) le abbia regalato occhi azzurri e capelli biondi. Avere una figlia ancora piccola mantiene giovani e tiene al passo con le novità” – ha svelato la compagna di lavoro di Salvo Sottile alla nota rivista – .

L’emozione della conduttrice in diretta: cosa è accaduto

Proprio questa settimana Anna Falchi ha ripreso il timone de I Fatti Vostri con Sottile, e non sono mancati purtroppo i momenti complessi. La showgirl infatti si è ritrovata ad aprire una delle puntate del format con Rai2 con la notizia dell’alluvione che ha travolto le Marche nelle scorse ore: “Vogliamo mandare un abbraccio alla popolazione colpita dall’alluvione delle scorse ore” – hanno esordito i due conduttori iniziando la trasmissione senza sigla di apertura – . Quello che conta per il pubblico Rai è aver ritrovato la bellezza e il sorriso di Anna, pronta a far compagnia al pubblico da qui fino alla fine della stagione televisiva.