I Fatti Vostri, sconvolti Anna Falchi e Salvo Sottile: “È impressionante…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 16, 2022 , in Personaggi Tv

I Fatti Vostri, apertura senza sigla per la tragedia delle Marche: “Un abbraccio alla popolazione”

Anche il programma condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi ha aperto la sua diretta oggi ponendo l’attenzione sulla terribile alluvione che nella notte ha devastato un’area della provincia di Ancona, causando purtroppo otto vittime e vari dispersi. “Oggi l’inizio del nostro programma è più dimesso, senza sigla” sono state le prime parole pronunciate dal conduttore appena le telecamere si sono accese, che ha poi aggiunto: “Vogliamo mandare un abbraccio alla popolazione colpita dall’alluvione delle scorse ore”. A prendere la parola è stata successivamente la collega, che ha invitato gli spettatori presenti in studio ad alzarsi in memoria delle vittime.

I conduttori de I Fatti Vostri provati per la tragedia delle Marche: “I soccorsi non si fermano”

“I soccorritori stanno lavorando senza sosta dalla notte scorsa” ha detto inoltre Salvo Sottile, raggiunto pochi secondi dopo dal colonnello Morico, volto che il pubblico della trasmissione conosce molto bene perchè si occupa da anni delle previsioni meteorologiche. “I sindaci dei paesi più colpiti hanno lamentato di non essere stati avvisati dell’arrivo della perturbazione, perchè si è parlato solo di allerta gialla” ha detto Sottile al colonnello, il quale ha spiegato che negli ultimi giorni c’è stato lo scontro tra un flusso d’aria calda e umidità con temperature di colpo più fredde: ciò ha originato nubi a forte sviluppo verticale, responsabili appunto ai nubifragi che hanno avuto luogo durante la notte. Salvo, affiancato da Anna Falchi, si è poi spostato dall’altra parte dello studio per dare il via ufficiale alla trasmissione, precisando però che l’attenzione sarebbe rimasta puntata sugli aggiornamenti dalla regione vicina.

“Anche bambini tra i dispersi”, l’allarme lanciato da Salvo Sottile all’inizio della diretta

Anche a I Fatti Vostri, come in altri programmi del mattino, si è detto inoltre che tra i dispersi c’è anche un bambino, che l’acqua ha strappato dall’auto nella quale stava viaggiando con la mamma. Del piccolo, che si cerca da ore, hanno parlato anche una provata Eleonora Daniele aprendo la diretta di Storie Italiane e Massimiliano Ossini che ha raccontato a Unomattina la notte di paura delle Marche.