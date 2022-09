Anna Falchi innamorata di Walter Rodinò? “Non mi sbilancio perché…”

I Fatti Vostri, la conduttrice rompe il silenzio sulla sua vita privata: “Per ora non mi sbilancio”

Anna Falchi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo per parlare della sua vita e dei suoi progetti futuri. Quest’ultima è finita nuovamente sotto i riflettori del gossip per la sua frequentazione con l’esperto di comunicazione Walter Rodinò dopo aver rotto definitivamente la lunga storia d’amore con il nipote del giornalista Bruno Vespa, il politico Andrea Ruggeri. Sul suo nuovo amore però la conduttrice ha preferito non sbilanciarsi più di tanto, anche in segno di rispetto nei confronti del suo ex compagno:

“Ma su questo tema non mi vorrei sbilanciare…Anche per rispetto della storia appena conclusa, non riesco ad etichettare questa frequentazione…”

Anna Falchi sul suo nuovo compagno fa una confessione: “Per ora stiamo bene così”

Successivamente la conduttrice de I Fatti Vostri ha rivelato che con Walter Rodinò ha passato solo qualche giorno al mare, visto che entrambi hanno deciso di trascorrere le vacanze estive con i rispettivi figli:

“Abbiamo fatto vacanze separate, lui con i suoi due figli, io con la mia…Poi abbiamo trascorso giusto qualche giorno insieme al mare…”

La presentatrice, che ha ritrovato l’amore, ha poi dichiarato che al momento entrambi stanno bene così, non facendo mistero di essere felice: “Per ora stiamo bene e sono molto felice…”

La presentatrice torna a parlare del suo ex compagno: “Nutro un grande affetto nei suoi confronti”

Anna Falchi ha poi confessato al settimanale Nuovo di nutrire ancora grande affetto nei confronti del suo ex compagno Andrea Ruggeri, anche perchè non ha nascosto di credere sia stato in assoluto l’uomo più importante della sua vita:

“Ho un grandissimo affetto per Andrea, è in assoluto l’uomo più importante che ho avuto…”

La presentatrice ha poi rivelato che custodisce nel suo cuore bellissimi ricordi di viaggi insieme e delle belle lettere che si scrivevano: “Sono consapevole di quanto ci siamo amati e del bene che lui ha voluto pure a mia figlia…” A prescindere dal motivo per cui è finita la loro storia, è evidente che i due si siano detti addio serenamente.