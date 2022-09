Anna Tatangelo e lo straziante saluto alla mamma: “Dolore troppo forte”

Anna Tatangelo e il terribile lutto, l’ultimo straziante saluto alla madre: “Dolore troppo forte”

Nelle scorse ore Anna Tatangelo ha subìto un terribile lutto, la morte della madre Palmira Vinci a causa di una brutta malattia. La cantante nel corso degli anni non aveva mai nascosto l’infinito amore per la madre tanto da dedicarle anche una canzone dal titolo ‘La più bella’. Dopo la terribile notizia l’ex compagna di Gigi D’Alessio si è chiusa nel silenzio ma adesso ha voluto salutare la mamma con un toccante e struggente messaggio sui social, postando una foto della mamma ha ammesso:

“È un dolore troppo forte …Ciao mamma❤️”

In pochissimo tempo il messaggio di dolore è stato sommerso da messaggi di condoglianze e vicinanza sia dei fan che di personaggi noti.

Morta la mamma della cantante: i messaggi di vicinanza di Mara Venier e Sonia Bruganelli

In pochissimo tempo in molti si sono stretti attorno ad Anna Tatangelo per la morte della mamma ed esprimerle tutta la loro vicinanza non solo i fan ma anche i personaggi famosi come Mara Venier, che le ha scritto: “Anna ti sono vicina con tutto l’amore che sai …….💔” L’opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli: “Mi dispiace tantissimo. Condoglianze” E poi ancora Federica Panicucci, Nek, Elettra Lamborghini e Chiara Galiazzo. Colpisce, inoltre, il messaggio di Emma Marrone che condivide la terribile perdita di un genitore con la Tatangelo perché solo poche settimane fa ha perso il padre Rosario: “Annina mia ti abbraccio ❤️.”

Morta la mamma di Anna Tatangelo: cause del decesso e malattia della signora Palmira

La madre della cantante, Palmira Vinci, si è spenta questa mattina a causa di una lunga malattia non ben specificata (quasi sicuramente un tumore.) La donna aveva 67 anni , sposata da 40 ed altre alla cantante aveva anche altri figli. La Tatangelo in molte interviste ha sempre elogiato e stimato la madre, in una recente concessa a Verissimo, infatti, aveva ammesso: “E’ una roccia, un carroarmato. Mi ha insegnato tantissimo. È fondamentale nella mia vita. Mi insegni tutti i giorni a essere una donna e una mamma migliore, quello che sono lo devo a te.”