E’ morta la mamma di Anna Tatangelo: quanti anni aveva, com’è successo

Grave lutto per la nota cantante: si è spenta la madre dopo una lunga malattia

Un grave lutto ha colpito la cantante Anna Tatangelo, perchè si è spenta la madre Palmira Vinci che conviveva da anni con una malattia. La sofferenza della donna è finita nella mattina di oggi giovedì 29 settembre 2022 all’età di 67 anni. La famosa artista non aveva mai nascosto il suo turbamento per le condizioni di salute della madre alla quale era parecchio legata, e sui social condivideva spesso fotografie con lei.



Cordoglio a Sora per la scomparsa della mamma dell’artista: ecco quando è venuta a mancare

Oggi è una giornata abbastanza dolorosa per Anna Tatangelo, per la perdita della sua cara mamma Palmira Vinci. Quest’ultima dopo aver combattuto contro un male terribile che non le ha lasciato scampo, si è arresa questa mattina: per la precisione la donna è morta all’età di 67 anni per via di un cancro. Dolore e sgomento a Sora, dove tutti la ricordano con il sorriso e la semplicità. C’è stata commozione anche da parte degli ambulanti visto che oggi è il giorno tradizionale del mercato settimanale, e a proposito di ciò, il marito Dante questa mattina è andato via di corsa mentre stava lavorando, quando è venuto a conoscenza della scomparsa della moglie con cui era sposato da oltre quarant’anni. La cantante era ovviamente molto legata alla donna che l’ha messa al mondo, infatti in un’intervista concessa a Verissimo e tra le lacrime aveva dichiarato: “E’ una roccia, un carroarmato. Mi ha insegnato tantissimo”. Sono tanti gli scatti fotografici che ritraggono l’artista insieme alla madre, che è stata anche una nonna dolcissima e presente. Le testuali sono le parole che la celebre conduttrice ha dedicato alla donna più importante della sua vita in occasione della festa della mamma: “Sei la persona più forte che io conosca, mi ritengo una donna fortunata ad averti con me. Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita. Mi insegni tutti i giorni a essere una donna e una mamma migliore, quello che sono lo devo a te. Mi hai insegnato ad essere forte, senza mai chiedere, senza mai lamentarti, senza mai appoggiarti a nessuno, con le tue sole forze e con una sensibilità unica”.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio affranta: si è chiusa nel suo dolore

La notizia della morte è stata diffusa da una testata locale, in cui è stato riportato anche il giorno in cui si terranno i funerali della madre di Anna Tatangelo, che saranno celebrati domani alle 15:30 presso la chiesa dei Padri Passionisti. Al momento la popolare artista che lo scorso luglio ha replicato agli attacchi feroci, sicuramente molto addolorata si è chiusa nel suo dolore senza rompere il silenzio sui social, ma è probabile che lo farà nelle prossime ore.