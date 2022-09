Antonella Clerici torna in tv e confessa: “Non potrei più fare a meno di…”

E’ sempre mezzogiorno al via, la conduttrice: “Non potrei più fare a meno del verde”

Antonella Clerici lunedì 12 settembre darà il via alla terza edizione di E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice farà la spola ogni giorno tra Arquata Scrivia (Alessandria) dove vive e gli studi Rai di Milano ma non le pesa come ha rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Faccio un’ora di macchina per andare e un’ora per tornare, ma ogni giorno voglio rientrare a casa, non solo tra i miei affetti, ma proprio nella natura, nel verde. Non posso più farne a meno, non potrei mai tornare a vivere in un appartamento”.

La presentatrice cammina tantissimo nel bosco, mangia le sue uova perché ha le galline, la carne che producono loro, i prodotti del loro orto. Fanno anche il pane e la marmellata. Ormai quando va fuori e non ha tutto questo sente la differenza.

Antonella Clerici svela le novità del suo programma: “Ci saranno dei nuovi innesti”

Ma come sarà quest’anno E’ sempre mezzogiorno? Il filo conduttore sarà sempre la cucina ma sarà un pretesto per parlare di tanti altri argomenti: il territorio, la natura e tutto ciò che ha a che fare con il mondo della provincia. Ci saranno anche quest’anno Alfio, Lorenzo Biagiarelli e Evelina Flachi. Antonellina indosserà abiti country e fantasiosi grembiuli. La presentatrice svela che ci sarà qualche novità:

“Ci saranno degli innesti nuovi. Io sono sempre alla ricerca di cuochi che abbiano a che fare con l’idea del territorio, della regionalità e della natura”.

La trasmissione sarà insomma ancora più “green” sia nei giochi che nei temi che verranno affrontati.

The Voice Senior in onda il prossimo anno. La conduttrice: “E’ entrato nel cuore degli italiani”

Oltre all’impegno quotidiano con E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici (è stata smentita la rivalità con Elisa Isoardi) condurrà anche The Voice Senior: “Saremo in onda il prossimo anno. E’ una trasmissione entrata nel cuore degli italiani. Mi piace proporre programmi che oltre a fare successo abbiano anche un’anima”. Ma ora l’attesa è tutta per la prima puntata di E’ sempre mezzogiorno lunedì 12 settembre alle 12 su Rai1.