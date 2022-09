Antonella Clerici, smentita rivalità con Elisa Isoardi: finalmente la verità

“La rivalità tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici è stata smentita”: rivelazione di Platinette

Non è un mistero che nel mondo della televisione, accanto a collaborazioni azzeccate e solide amicizie, non manchino anche l’invidia e la rivalità. E per molti anni si è vociferato che tra le due conduttrici regine del mezzogiorno di Rai1 non ci fosse un clima sereno. Si parla di Antonella Clerici ed Elisa Isoardi. La prima fra il 2009 ed il 2010 fu costretta, poiché rimasta incinta, a cedere il timone del suo La prova del cuoco alla seconda, conduzione che poi, dopo l’addio della Clerici, le fu affidata per due edizioni. Insomma da anni si vocifera della rivalità tra le due e Platinette, nella sua rubrica su DiPiù, ha volto dire la sua smentendola:

“Il passaggio di testimone diede origine a molte critiche e qualcuno pensò anche a una ‘rivalità’ tra le due, poi smentita dai fatti.”

Platinette non ha dubbi sulla conduttrice: “Punto fermo per la Rai”

Antonella Clerici è stata elogiata da Mauro Coruzzi nella sua rubrica sul noto settimanale. L’opinionista ha ripercorso la carriera della conduttrice dagli inizi fino ad oggi ed in questi trent’anni, in cui non sono mancati gli alti e bassi, è rimasta sempre fedele a se stessa. Su di lei Platinette ammette:

“Precisa, mai un ritardo, sempre sul pezzo, un’entusiasta che contagia chi le sta vicino e che rende il lavoro d’insieme molto piacevole. Ha intuito, è attenta ai desideri del pubblico.”

Ed infine tenendo conto che nella nuova edizione di È sempre mezzogiorno sarà affidata la Lotteria Italia conclude: “Questo nuovo abbinamento fa capire quanto resti un punto fermo per la Rai.“

Antonella Clerici: stasera va in onda la finale di The Voice Senior

Questa sera, sabato 3 settembre, andrà in onda la replica della finale di The Voice Senior 2. E Platinette sulla sua rubrica ha elogiato lo show del venerdì sera di Rai1 che tornerà presto in onda la terza edizione: “Antonella osa concretizzare progetti che sulla carta avrebbero potuto riuscire o meno. Un’idea geniale quanto semplice, quella di far partecipare allo spettacolo persone mature facendone un gioiellino ammirevole, in cui abbiamo scoperto che non c’è età che ci impedisca di cantare.” Insomma, la conduttrice, di recente triste per una grave perdita, ha fatto incetta di complimenti e sono molti i telespettatori che aspettano il suo ritorno in onda con i suoi programmi di successo.