Antonella Clerici, imprevisto a È sempre mezzogiorno: “Abbiamo un problema”

La conduttrice di È sempre mezzogiorno ironizza: “Vogliono ballare tutti”

Puntuale come ogni giorno anche oggi la trasmissione di Rai1 ha intrattenuto il pubblico a casa con gustosissime ricette e tanta allegria. Un’assenza però non è passata inosservata, quella di Lorenzo Biagiarelli. La conduttrice ha spiegato che Lorenzo sta facendo degli allenamenti per Ballando con le stelle. Mentre Antonella Clerici parlava si è subito sentito il suono degli immancabili scoiattolini della trasmissione.

“Allora abbiamo un problema, lo dico. I nostri scoiattolini vogliono ballare anche loro. Vogliono ballare tutti”

ha detto la conduttrice. A tal proposito Antonella ha poi aggiunto, vista la presenza dello chef Persegani, che lui è pronto con la gambetta per ballare. E’ ormai noto, infatti, che Persegani non veda l’ora di poter essere tra i concorrenti di Milly Carlucci.

Antonella Clerici apre la puntata entusiasta: “Facciamo i complimenti”

La puntata odierna di È sempre mezzogiorno si è aperta con la famosissima canzone dal titolo 29 settembre degli Equipe 84, celebre brano scritto da Battisti e Mogol. La conduttrice ha dunque detto al maestro della trasmissione, che si occupa di scegliere e mandare in onda i brani, che anche lei oggi, giovedì 29 settembre, ha subito pensato a questa canzone. Poi però ha aggiunto che oggi le è venuto in mente anche qualcos’altro. Ovvero che da ieri pomeriggio Samantha Cristoforetti è diventata ufficialmente la prima donna europea a guidare la stazione spaziale internazionale.

“Facciamole tantissimi complimenti”

ha concluso.

L’importante messaggio lanciato a È sempre mezzogiorno: “I sogni dei nostri bambini vanno incoraggiati”

Sempre continuando a parlare di Samatha Cristoforetti la conduttrice di Rai1 ha svelato quanto l’astronauta fin da piccola sognasse di fare proprio questo. Come tutti i bambini guardava fuori dalla finestra ma ogni volta che vedeva le stelle sognava di essere in mezzo a loro. Così, dopo aver fatto una gaffe Antonella Clerici ha detto:

“Questo per dirvi che i sogni dei nostri bambini vanno incoraggiati, vanno aiutati, anche quando a noi adulti sembrano molto grandi e impossibili”.

Secondo Antonella, infatti, far sognare e aiutare i bambini nei loro sogni è importante perché diventeranno in futuro degli adulti più felici.