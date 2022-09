Gaffe di Antonella Clerici: confuso l’anno d’inizio di È sempre mezzogiorno

E’ sempre mezzogiorno: piccolo errore della conduttrice all’inizio della diretta di oggi

Non è un giorno come tutti gli altri quello di oggi, 28 settembre, per il fortunato programma del mezzogiorno di Rai1 condotto da Antonella Clerici, che spegne 2 candeline: ha debuttato infatti il 28 settembre del 2020, prendendo il posto, dopo vent’anni esatti, de La prova del cuoco, chiusa qualche mese prima, peraltro dopo diverse settimane di stop dovute allo scoppio della pandemia. Proprio ricordando l’esordio di E’ sempre mezzogiorno, Antonella all’inizio della diretta odierna ha commesso un piccolo sbaglio, dicendo: “Tre anni fa è iniziato questo programma”.

Antonella Clerici e il successo di E’ sempre mezzogiorno: oggi secondo anniversario del debutto

Avrebbe dovuto dire “due anni fa” anzichè “tre” Antonella, ma si è trattato di un errore da nulla, probabilmente dovuto al fatto che quella iniziata da poche settimane è la terza edizione del programma. Per restare in tema numeri, non c’è due senza tre per la trasmissione, appunto giunta alla terza edizione diventando ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli italiani all’ora di pranzo, reduce da due anni di grande successo e lunedì arrivato a registrare gli ascolti migliori dall’inizio di questa stagione. Dopo aver ricordato, quindi, che il 28 settembre è il ‘compleanno’ del programma, Antonella oggi ha speso qualche parola in ricordo di Bruno Arena, il comico dei Fichi d’India scomparso questa mattina all’età di 65 anni: parlando di lui, è sembrata sul punto di commuoversi.

Più del 16% di share ieri per il programma del mezzogiorno di Rai1: ecco gli ascolti

Intanto ieri, ancora una volta, E’ sempre mezzogiorno (dove la conduttrice è rimasta senza parole per una richiesta inaspettata di uno spettatore durante il gioco telefonico) ha registrato un ottimo share, superando il 16% (il dato esatto è del 16.18%) con una media di 1milione 565mila telespettatori, risultando come sempre uno dei programmi più visti della fascia oraria dell’ora di pranzo.