Antonella Clerici shock in diretta: “Le ha stretto le mani attorno al collo…”

E’ sempre mezzogiorno, pagina su Nigella Lawson: “Quando il suo ex le ha messo le mani al collo…”

Spazio curato da Angela Frenda nella puntata andata in onda oggi, martedì 20 settembre 2022, del programma condotto da Antonella Clerici, dove la giornalista è uno dei volti fissi fin dalle passate edizioni. E oggi, nella chiacchierata con la padrona di casa, la Frenda ha parlato della collega Nigella Lawson, giornalista e conduttrice televisiva britannica, famosa per i suoi programmi di cucina. Nigella, come alcuni sicuramente ricordano, qualche anno fa è stata protagonista di una burrascosa separazione e in quel periodo il suo ex è stato visto mentre le stringeva le mani attorno al collo. “Ne hanno parlato tutti i giornali del mondo, la loro storia d’amore è finita con una bruttissima litigata” ha raccontato Angela, seguita da Antonella che, mimando proprio il gesto delle mani strette attorno al collo, ha ricordato appunto quell’episodio choc.

L’ospite di Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno: “Duro colpo alla carriera di Nigella”

“Dopo quell’episodio i due sono finiti in tribunale e hanno divorziato, ma quello delle mani strette attorno al collo è stato un duro colpo per la carriera di Nigella Lawson” ha dichiarato Angela Frenda, continuando, sorridendo:

La cosa che mi piace di Nigella è che ha fatto come la Fenice, è risorta dalle sue ceneri. Non ha mai rilasciato dichiarazioni su quell’episodio, se non in tribunale, e qualche tempo dopo l’accaduto è uscita con una meravigliosa copertina.

“In quella copertina è apparsa in splendida forma e da quel momento è andata avanti” ha poi concluso l’ospite di Antonella Clerici, la quale ha rivelato anche: “Ora Nigella si trova in Australia dove sta lavorando in una trasmissione”.

Antonella Clerici e il commento sulla collega britannica: “Avvantaggiata per via dell’inglese”

“Parlando inglese, è avvantaggiata” ha commentato la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno sempre riferendosi a Nigella, sulla quale Angela Frenda ha chiuso dicendo: “Lei è davvero molto amata”. Sempre nell’appuntamento di oggi del programma culinario di Rai1, la conduttrice è apparsa addolorata parlando di una tragedia…