Antonella Clerici addolorata a È sempre mezzogiorno: “Mi ha colpito…”

La conduttrice di È sempre mezzogiorno provata per l’alluvione avvenuto nelle Marche

Dopo lo stop di ieri, dovuto ai funerali della Regina Elisabetta, l’amatissima trasmissione culinaria di Rai1 è tornata in onda puntuale come al solito alle 11:55 circa. E dopo essere apparsa in studio, accompagnata dall’immancabile sigla del programma, Antonella Clerici ha voluto fare come sempre una riflessione d’apertura. “Veniamo da un weekend molto complicato e molto doloroso” ha detto la conduttrice riferendosi al terribile alluvione che ha devastato le Marche. Poi Antonella ha aggiunto:

“Mi riferisco al dolore di chi non ha più una casa, di chi non ha più i familiari. Al dolore di quel bambino disperso, al dolore della mamma. È una cosa che mi ha colpito tantissimo”.

La Clerici è apparsa davvero sconvolta dalla vicenda e si è detta certa, inoltre, che questo grande dolore abbia colpito anche tutto il pubblico a casa.

Antonella Clerici commenta i funerali della Regina Elisabetta: “Quando forma e sostanza coincidono”

Grandi eventi sono quelli accaduti negli ultimi giorni, sia a livello italiano che internazionale. E visto che ieri È sempre mezzogiorno non è andato in onda la conduttrice ha commentato oggi tutti i fatti più importanti. E così, dopo aver riflettuto sull’alluvione avvenuto nelle Marche, Antonella ha parlato anche dei funerali della Regina Elisabetta andati in onda ieri su tutte le reti principali.

“Quando la forma e la sostanza coincidono in nome di questo rispetto. Il dolore di tutti i familiari, ma anche quello dei sudditi, è stato scandagliato nei minimi dettagli”

ha detto la conduttrice.

Un importante esempio spiegato dalla conduttrice di È sempre mezzogiorno: “Tanto di cappello”

Infine, sempre parlando dei funerali della Regina Elisabetta, Antonella Clerici ha raccontato un’altra cosa che l’ha molto colpita. Ovvero il comportamento di David Beckham che, pur essendo un importantissimo calciatore amato a livello mondiale, si è messo in coda per 12 ore per rendere omaggio alla Regina.

“Ho pensato a tanti vip de noi altri che non l’avrebbero fatto quindi tanto di cappello”

ha detto la conduttrice. Antonella ha poi ricordato l’immenso amore che la Regina è riuscita a dare e a trasmettere ai suoi sudditi.