Antonella Clerici e il ricordo doloroso: “Posto speciale nel mio cuore”

La conduttrice ed il ricordo straziante del cane scomparso: “Un pensiero al mio amatissimo Oliver”

Oggi, venerdì 26 agosto è la Giornata Mondiale del cane e sono tantissime le persone che sui social hanno voluto ricordare i loro amici a quattro zampe. E tra questi un’amante degli animali e soprattutto dei cani è sicuramente la conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Senior. E con un lungo e toccante post sui social Antonella Clerici ha ricordato addolorata il suo Oliver, il labrador biondo che è vissuto con lei per 15 anni e che è scomparso quattro anni fa lasciando un enorme vuoto.

“Un pensiero sempre al mio amatissimo Oliver che ha un posto speciale nel mio ❤️”

ha ammesso la conduttrice.

Antonella Clerici ammette: “L’amore per il mio cane Oliver era qualcosa di esclusivo”

La conduttrice di Rai1 non perde occasione per ribadire tutto l’affetto e l’amore che ha provato e continua a provare per il suo adorato Oliver, scomparso 4 anni fa, in una recente intervista ha infatti ammesso:

“L’amore che ho avuto per Oliver è qualcosa di esclusivo. L’ho avuto per i miei 40 anni, in un periodo di svolta, mi sentivo vecchia e poi invece sia la mia vita personale che quella professionale sono cambiate. Ha seguito le tappe della mia carriera, ha addirittura fatto lo spot per il Festival di Sanremo 2010 in cui saliva le scale sulle note del film “Rocky”.»

Adesso nella vita della conduttrice ci sono altri animale ed altri cani Argo, Simba, Pepper e molto spesso sui social postato foto insieme a loro.

La conduttrice fa una dedica ai suoi adorati cani: “Ridanno il triplo dell’amore che ricevono”

Antonella Clerici ha continuato così la sua dedica per i sui adorati compagni di vita: “Oggi giornata mondiale del cane. I cani fanno parte della ns famiglia. Viaggiano con noi, dormono al calduccio( leggi divani),vivono amati e ridanno il triplo dell’amore che ricevono. Grazie Argo, Simba, Pepper, senza di voi la vita non sarebbe cosi piena” aggiungendo al tutto una serie di foto di lei e la sua famiglia, la figlia Maelle ed il compagno Vittorio Garrone con gli adorati cani. Presto, invece, la conduttrice sarà tra gli ospiti del Music Award di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.